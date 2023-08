Wall Street : la remontée des rendements accroît la nervosité

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin tandis que les rendements des emprunts d'Etat continuent de grimper en dépit de chiffres toujours rassurants du côté de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'optimisme qui portait encore récemment Wall Street cède la place à la nervosité face à la remontée continue des rendements des emprunts d'Etat, que personne ne semble vraiment en mesure d'expliquer.



Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la soudaine envolée avait déjà pénalisé les actifs risqués la semaine dernière, grimpe à 4,15%, non loin de ses pics de 15 ans atteints à l'automne dernier.



La perspective d'une fin prochaine du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine a pourtant été nourrie ce matin par de nouveaux chiffres de l'inflation.



Selon le Département du Travail, les prix à la production n'ont augmenté que de 0,3% au mois de juillet, et de seulement 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



'Les dernières données sur l'inflation sont une bonne nouvelle pour la Fed', estime Tiffany Wilding, économiste pour l'Amérique du Nord chez PIMCO.



'Après une inflation obstinément ferme pendant la première partie de l'année, l'économie américaine continue de s'orienter vers une désinflation significative au cours du second semestre', predit-elle.



L'indice qui mesure la volatilité du S&P 500, baptisé 'indice de la peur', progresse de 1,4% pour revenir au-delà de la barre des 16 points.



Après leurs atermoiements des derniers jours, les cours du pétrole repartent à la hausse, avec un gain de 0,7% à 83,4 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI).



