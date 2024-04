Wall Street : la sérénité revient, Tesla gagne 10% after hour

Le 24 avril 2024 à 07:44 Partager

Wall Street a poursuivi mardi le rebond amorcé la veille, un scénario assez logique après une série de six séances de repli, dont un véritable 'sell-off' sur les semi-conducteurs essuyé vendredi soir.



Si le Dow Jones n'a repris que +0,7% à 38.503, le S&P500 a gagné +1,2% à 5.070 et le Nasdaq Composite a grimpé de +1,6% à 15.696, dans le sillage d'Amazon +1,3%, Microsoft +1,7%, Microchip +3,2%, Illumina +3,5%, Nvidia +3,7%, Netflix +4,2%...



Tesla a par ailleurs gagné +1,9% avant ses résultats : le pire ayant été anticipé, la baisse des ventes du constructeur de voitures électriques n'a pas impressionné Wall Street et le titre reprenait +10% en 'after hour'.



Principal marqueur du retour de la sérénité sur les marchés américains, l'indice de la volatilité 'VIX' a continué de se détendre et est revenu vers 16,3 (contre 18,6 lundi à la reprise des cotations).



Autre facteur positif, les ventes de logements neufs ont rebondi de façon inespérée de +8,8% aux Etats-Unis en mars en dépit du niveau toujours élevé des taux d'intérêt, avec un prix de vente médian qui est même reparti à la hausse.



En revanche, la croissance dans le secteur privé américain ralentissait au mois d'avril, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global ressorti à 50,9 en estimation flash, à comparer à 52,1 en donnée définitive pour le mois précédent.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.