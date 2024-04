Wall Street : la 'tech' et le 'SOXX' en chute libre en hebdo

Quelque chose a craqué ce vendredi à Wall Street : après cinq séances de repli assez appuyé sur les 'technos', les investisseurs ne sont pas venus payer les creux comme à l'accoutumée depuis fin octobre.



Ils se sont au contraire transformés en vendeurs 'en mode panique', à l'image de Nvidia qui a littéralement dévissé (-10%, lanterne rouge du S&P500 et du Nasdaq-100) avec la cassure du support majeur des 830$.



Nvidia a largement participé au trou d'air sur le 'SOXX' (-4%) qui était déjà très mal en point avec -9% en cinq séances (depuis le 11 avril). Le principal baromètre des semiconducteurs s'est enfoncé dans une spirale baissière : -9% en hebdomadaire et -18% depuis le 8 mars.



Le S&P500 a ainsi chuté de près de 0,9% à 4.967, mais ce fut un repli bénin à côté de celui du Nasdaq Composite qui a dévissé de plus de 2% à 15.282, soit -5,6% sur la semaine, la pire depuis la mi-janvier 2022.



Nvidia n'a pas été le seul champion de la hausse du premier trimestre à dévisser puisque Netflix a plongé également de -9% (au lendemain de sa publication trimestrielle), AMD de -5,5%, Marvell Techno de -4,8%, Micron de -4,6% et Broadcom de -4,3%.



Le Dow Jones a suivi une trajectoire inverse avec un gain de près de 0,6% à 37.986, soutenu par American Express +6,2% (après sa publication trimestrielle), JP Morgan Chase +2,6%, Amgen +2,4% et Coca-Cola +2%.



Les scores finaux observés à Wall Street n'auraient étonné personne ce vendredi matin avec des frappes de drones israéliens sur le sol iranien (objectif militaire dans les environs d'Ispahan)... mais une apparente sérénité est revenue au fil des heures.



Le 'risk off' s'étant dissipé, la détente de taux initiale s'est enrayée en fin de matinée et l'après-midi s'est soldé par un regain de tension du côté du marché obligataire américain (qui ne faisait plus office de refuge à la veille du weekend).



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui avaient reflué dans la matinée, est reparti à la hausse pour atteindre 4,63%, niveau proche de 4,65% (son pire niveau depuis le mois de novembre), tandis que le '2 ans' continuait de flirter avec les 5,00% (à 4,99%).



