Wall Street : la tendance tiraillée entre SVB et l'emploi

Wall Street devrait ouvrir autour de l'équilibre vendredi matin, sur fond de dissipation des craintes concernant le dossier SVB mais aussi de chiffres de l'emploi bien plus solides que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones se replie de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq Composite gagne plus de 0,5%.



Quelque 311.000 emplois non-agricoles ont été créés en février aux Etats-Unis, ce qui donne à penser que le marché du travail reste dynamique, un élément susceptible de favoriser de nouveaux relèvements de taux de la part de la Fed.



'Powell a très clairement laissé entendre que la politique en matière de taux resterait dépendante des indicateurs économiques', rappelle Srijan Katyal, le responsable du trading chez ADSS, un courtier basé à Dubaï.



'Or voici une statistique qui vient renforcer la probabilité d'un resserrement de taux de 50 points de base à l'issue de la réunion prévue fin mars', ajoute le stratège.



Le dollar s'est pourtant nettement affaibli après sa publication, tout comme les rendements des Treasuries, avec un papier à 10 ans qui revient en direction de 3,80% pour retomber à un plus bas depuis presqu'un mois.



Si la perspective d'un durcissement de la stratégie de la Fed s'accroît, les craintes d'un effet domino de la crise SVB semblent un peu s'atténuer parmi les investisseurs.



Les intervenants misent sur l'adoption d'une approche plus bienveillante de la Réserve fédérale face aux ravages économiques que pourrait provoquer un défaut de la Silicon Valley Bank (SVB), aujourd'hui en sérieuse difficulté.



'La Fed est forcément consciente des risques de contagion que fait planer la crise Silicon Valley Bank', souligne Srijan Katyal, chez ADSS.



'Alors que les quatre plus grandes banques américaines ont perdu près de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière sur la seule séance de jeudi, des taux plus élevés ne feraient qu'empirer les choses', prévient-il.



Les marchés américains avaient terminé en baisse marquée jeudi, les craintes d'une banqueroute de SVB, mais aussi de Silvergate, ayant accru les doutes des investisseurs sur la santé du système financier américain.



Le sentiment d'aversion au risque continue d'ailleurs de favoriser les actifs refuges. Au-delà du repli du rendement des Treasuries, l'or progresse de 0,6% à 1845,6 dollars l'once, au plus haut depuis le début du mois.



