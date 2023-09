Wall Street : lâche prise, les taux de 1 à 10 ans se tendent

Wall Street a accéléré à la baisse au cours de la dernière demi-heure, doublant ses pertes, malgré un exercice de communication réussi pour Jerome Powell puisque les anticipations de nouvelle hausse ou de statu quo le 1er novembre sont à 50/50.

Le Nasdaq chute de -1,5%, le S&P500 de -0,95% (à 4.402), le Russel-2000 qui perd 0,9% à 1.810 efface son reliquat de gains annuels (demain, il s'enfoncera dans le rouge s'il perd encore -0,9%).

le Dow Jones limite la casse à -0,22% grâce aux 2 défensives Amgen +2,7% et United Health +2%.



Les indices US ont bien tenu durant la conférence de presse de Jerome Powell : des commentateurs se sont empressés de s'écrier que le cycle de hausse est terminé lorsqu'il a annoncé une révision de l'inflation à 2,6% contre 3,7% en 2024 puis évoqué un maintient des taux au-delà de 5% d'ici fin 2024.

Le raisonnement était le même que pour la BCE jeudi dernier, à savoir qui si les taux sont maintenus à de hauts niveaux alors que l'inflation recule, c'est qu'ils ne monteront plus (sinon ce serait par trop restrictif vu le contexte incertain).



Powell a également déclaré : 'Nous sommes prêts à augmenter encore les taux si cela est approprié. Le FOMC n'a pas tranché sur le fait que le loyer de l'argent a atteint ou non un sommet'.

La FED revoit à la hausse sa prévision de croissance de +1% en juin à +2,1%, ce qui démontre que la vision d'une économie résiliente l'emporte : il ne faudrait pas que la hausse du pétrole rajoute des pressions inflationnistes.



Le marché obligataire a réagi beaucoup moins négativement que Wall Street avec des écarts symboliques sur les maturités courtes (de 1 mois à 6 mois à peine 1Pt de base) ou très longues (le '20 ans' et le '30 ans' sont inchangés à 4,625 et 4,43%)... mais hélas, en fin de soirée, la dérive s'est accélérée sur le '1 an' (+5Pts à 5,50%), le '2 ans' (+6,4Pts à 5,574%) et le rendement des T-Bonds 2033 grimpe de 4,365% vers un nouveau sommet de 4,3950%, ce qui signifie qu'il prend la direction des 4,50% .



De nombreux géants de la 'tech', vulnérables à la hausse des taux ont perdu plus de 1,5% : Meta -1,8%, Apple -2%, Neflix et Microsoft -2,5%, Nvidia -2,8%, Alphabet -3,1%, Intel -4,5%.



