Wall Street : le Dow au-dessus des 40.000 malgré les banques

La Bourse de New York accentue ses gains vendredi en dépit d'une série de résultats décevants de la part des grandes banques américaines, compensée par des nouvelles plus encourageantes sur le front de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 0,6% pour repasser au-dessus du seuil des 40.000 points qu'il avait enfoncé en mai, à 40.010,6 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,1% à 18.475,3 points.



En ce qui concerne les résultats, la première salve de comptes publiés ce matin par les principaux établissements financiers s'est avérée largement décevante, puisque toutes les publications sont sanctionnées par de nets replis.



L'action JPMorgan cède plus de 1% alors que la première banque américaine en termes d'actifs a fait état d'un bénéfice trimestriel en baisse en excluant les éléments exceptionnels.



Wells Fargo chute de presque 7% après avoir dévoilé une performance décevante au niveau de son revenu net d'intérêt, ce qui correspond à l'écart entre les intérêts perçus sur les crédits et ceux versés pour les placements de ses clients.



Même Citigroup recule (-2,7%) après des comptes trimestriels meilleurs que prévu, mais qui s'expliquent surtout par une réduction de ses dépenses opérationnelles.



Toutefois, les attentes des analystes ne sont pas particulièrement élevées sur le secteur financier et ce sont surtout les résultats des grands noms de la technologie qui concentreront le plus l'attention.



Le secteur de la 'tech' devrait en effet afficher le troisième taux de croissance des profits le plus élevé des 11 grands secteurs de l'indice S&P 500 lors du deuxième trimestre, à +16,4% selon FactSet, une performance essentiellement due au dynamisme de Nvidia.



'Les investisseurs attendent beaucoup des profits et des prévisions que publieront les quelques géants technologiques qui continuent de dominer les gains du marché', souligne César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.



Dans cette optique, les investisseurs continuent de se porter sur des titres issus du groupe des 'Sept Magnifiques' tels que Tesla (+3,1%).



Au chapitre économique, le Département du Travail a fait savoir ce matin que les prix à la production aux Etats-Unis avaient augmenté de 0,2% en juin par rapport au mois précédent.



Ce chiffre vient largement contrebalancer la bonne surprise qu'avait constitué, hier, l'annonce d'un recul séquentiel de 0,1% des prix à la consommation sur le mois dernier.



Mais l'enquête de l'Université du Michigan a, elle, montré que la composante mesurant les anticipations d'inflation des ménages s'était inscrite en baisse pour le deuxième consécutif, pour s'établir à 2,9% sur un an.



Face aux données rassurantes concernant l'inflation dévoilées au fil de la semaine, les investisseurs ont fortement réajusté leurs attentes quant au scénario d'une baisse de taux en septembre, désormais évalué à plus de 88%.



Celui d'un nouvel assouplissement monétaire en novembre a lui aussi la cote, avec une probabilité estimée à plus de 56%.



Au niveau du marché obligataire, ces éléments se traduisent par une stabilité du rendement des Treasuries à dix ans qui évolue toujours un peu-dessus du seuil des 4,20%.



Sur le front pétrolier, le brut léger américain continue de gagner du terrain, avec une hausse de 0,6% à 83,1 dollars qui le place en bonne position pour aligner une cinquième semaine consécutive de progression.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones gagne pour l'instant autour de 1,6% et le Nasdaq environ 0,7%, ce qui montre qu'un mouvement de rotation est en train de s'installer à Wall Street.



