Wall Street : le Dow revient au-dessus des 40.000 avec 3M

Le 26 juillet 2024

Après avoir aligné trois séances consécutives dans le rouge, Wall Street semble prêt à amorcer un rebond convaincant vendredi, une inversion de tendance favorisée notamment par les bons résultats de 3M.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones grimpe de 1,5% et repasse au-dessus du seuil des 40.000 points, à 40.534,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,7% à 17.295,4 points.



Avec des gains de plus de 17%, le titre du groupe diversifié 3M dynamise le Dow après avoir resserré à la hausse sa fourchette-cible de résultat pour 2024 à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Mais ce sont surtout les propos de William Brown, son nouveau directeur général, qui semblent avoir séduit les investisseurs concernant le futur du du vieux conglomérat industriel.



Le patron du groupe de Saint Paul (Minnesota) a expliqué vouloir renouer avec une croissance organique pérenne, améliorer les performances opérationnelles et déployer de manière efficace ses capitaux.



Le secteur industriel en profite et grimpe de 1,6%, signant la plus forte hausse sectorielle du jour.



Les publications trimestrielles de Bristol-Myers Squibb et de Colgate-Palmolove sont elles aussi bien accueillies puisque les deux titres avancent respectivement de 7,8% et 3,7%.



La tendance positive à Wall Street est également soutenue par la publication ce matin de l'indice de prix PCE - très surveillé de près par la Fed - qui s'est tassé de de 0,1 point en juin pour ressortir à 2,5% sur un an.



Cette statistique est de nature à offrir un certain soulagement aux marchés alors que la Réserve fédérale a prévu de tenir son comité de politique monétaire (FOMC) la semaine prochaine.



Toujours au chapitre économique, l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan s'est bien dégradé en juillet, mais à un rythme moins prononcé que prévu, à 66,4 contre 66 en première estimation et 68,2 en juin.



Du côté du marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américains à dix ans ans repart à la baisse, autour de 4,20%, suite la parution de l'indice PCE.



Le marché du pétrole connaît un nouvel accès de faiblesse, ce qui l'oriente vers une troisième semaine consécutive de repli avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui recule actuellement de 2,5% à 76,3 dollars.



