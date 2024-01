Wall Street : le Nasdaq consolide mais le Dow Jones enchaine

Séance indécise jusqu'au bout à Wall Street: le S&P500 finit quasi stable (-0,05%) après avoir longtemps hésité autour du point d'équilibre.

Pas de nouveau record en séance pour le 'S&P' mais les 'Bulls' se consoleront largement avec le Dow Jones (+0,35%) qui aligne un 4ème record de clôture d'affilée (le 7ème cette année) et semble bien parti pour en aligner un 5ème pour terminer janvier en beauté, au zénith des zéniths (à 38.467 ce mardi).

Quelques prises de bénéfices sur le secteur des semi-conducteurs ont en revanche pesé sur le Nasdaq (-0,75% à 15.510) qui a plié sous le poids de Micron (-3,3%) et AMD (-3,2% et -3,5% de plus après ses résultats), Intel (-2,1%), ASML (-1,7%), NXP (-1,1%).



L'un des points d'orgue de cette séance, c'était les trimestriels de Microsoft et la publication est un non-événement (titre inchangé en 'after hour').

Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 18% à 62Mds$ (conforme au consensus de 61,2Mds$): la bonne surprise provient de la division 'cloud' et surtout de la plateforme Azure, dont l'activité a bondi de 30% à 25,9Mds$.



En revanche, Alphabet perdait -4,5% après la publication d'un C.A au quatrième trimestre de 86,3Mds$, en hausse de 13%.

Le bénéfice net s'élève à 20,7Mds$, soit 1,64$/action, contre 1,05$ l'année précédente... mais les coûts publicitaires sont jugés trop élevés.



En ce qui concerne le FOMC de la FED ce mercredi, la perspective d'un 'statu quo' demain ne fait guère de doute, les intervenants tenteront de décrypter le discours de son président, Jerome Powell, afin d'y déceler d'éventuels indices concernant le calendrier de futures baisses de taux.



Côté indicateurs, la publication vendredi de l'enquête ADP demain et du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi fourniront de nouveaux éléments sur la conjoncture américaine.



