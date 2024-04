Wall Street : le baril de 'WTI' inquiète

Le 03 avril 2024 à 07:38 Partager

Wall Street a fini en baisse ce mardi, mais pas au plus bas du jour alors que de solides 'PMI' et une hausse de près de 2% du pétrole faisaient ressurgir des doutes sur le calendrier d'une baisse de taux par la Fed (une détente en juin reste cependant anticipée à plus de 60%).



Le Dow Jones a lâché 1% à 39.170, le S&P500 a reculé de 0,72% à près de 5.206 et le Nasdaq Composite a perdu 0,95% à 16.240 (contre -1,5% au plus bas du jour).



Le Nasdaq a été plombé par Tesla -4,9% (première baisse de ses livraisons trimestrielles en quatre ans), Sirius -3,7%, Illumina -3,2%, AMD -2,5%, KLA -2,4%, Cisco -1,4%, Micron -1,3%, Nvidia -1% et Intel (-1,3%, mais -4,3% après clôture avec la révélation d'une perte d'exploitation de -7Mds$ sur son activité fonderie de 'puces').



Quelques titres ont bien résisté, notamment les pétrolières (le baril bat un nouveau record annuel à 85,55$) avec Marathon +3,5%, Valero +2,7%, Exxon +2%, EOG +1,9%, Conoco +1,6%, Occidental +1,3%.



Lourde chute des compagnies aériennes et des croisiéristes, ainsi que des constructeurs de maisons DR Horton -3,9%, Pulte -3,6%, Beazer Homes -3,3%, Lennar -3,1%.



Wall Street a été mis sous pression par une brusque tension des taux : +3 points de base sur les T-Bonds US (à 4,36% au final) qui ont flirté avec les 4,40%, phénomène qui s'inscrivait dans le sillage d'un plus haut sur le pétrole depuis six mois.



Un nouvel épisode de tensions entre Israël et l'Iran a fait monter les cours du pétrole et les valeurs refuges suite à des frappes menées par Tsahal sur le consulat d'Iran à Damas, qui a fait plusieurs morts (une première dans l'histoire : aucun consulat n'a jamais été ciblé et détruit, même en temps de guerre).



Sur le front des statistiques, les commandes à l'industrie américaine se sont redressées de 1,4% en février (après -3,8% en janvier). De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont aussi augmenté de 1,4% par rapport au mois précédent.



Les marchés seront attentifs au discours de Jerome Powell, le président de la Fed, qui s'exprimera ce mercredi au sujet des perspectives économiques à l'occasion d'un forum organisé par l'Université de Stanford (Californie).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.