Wall Street : le dix ans s'approche de son seuil critique

Le 20 octobre 2023 à 15:13

La Bourse de New York devrait poursuivre son repli vendredi après avoir déjà nettement reculé cette semaine, sur fond de craintes quant à de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq reculent entre 0,3% et 0,4%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



La semaine boursière - qui avait plutôt bien commencé - semble sur le point de s'achever de manière beaucoup moins favorable au vu du contexte de tensions persistantes sur les rendements obligataires.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, qui ne cesse de monter depuis six mois, a atteint ce matin un nouveau pic de 16 ans, à 4,99%, s'approchant dangereusement du seuil jugé critique des 5%.



Ce coup de pression s'explique par les solides indicateurs économiques publiés ces derniers temps, qui ont déclenché l'ascension des taux réels en faisant craindre un nouveau tour de vis monétaire de la part de la Fed.



Le président de l'institution, Jerome Powell, a lui-même rappelé hier la volonté de la banque centrale de ramener l'inflation vers son objectif de 2%.



Conséquence, les investisseurs ont revu à la hausse la probabilité de voir la banque centrale augmenter de nouveaux ses taux en décembre, qui était estimée à près de 30% hier à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.



L'indice de volatilité VIX du CBOE atteint, lui, des niveaux inédits depuis le mois de mars.



Jusqu'ici, Wall Street avait réussi à monter en dépit de la remontée constante des rendements obligataires, mais la psychologie du marché semble avoir désormais changé.



'Les marchés qui avaient acté des taux directeurs entre 3% et 4% commencent à s'inquiéter de niveaux qui pourraient atteindre entre 5% et 6%', explique un trader.



'Et comble de tout, la guerre au Proche-Orient devient une probabilité significative et crée un climat d'incertitudes majeures et multiples', ajoute le professionnel.



La déroute de Wall Street provoque des achats de sécurité sur les valeurs refuge, telles que l'or et le dollar.



Le marché pétrolier n'est pas épargné par les péripéties boursières, le baril de brut léger américain (WTI) grimpant de 1,2% à 90,5 dollars, les investisseurs restant sensibles à tout soubresaut au Proche-Orient.



