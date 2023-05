Wall Street : le plafond de la dette commence à tracasser

Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi matin, alors que les investisseurs semblent de plus en plus inquiets des répercussions du bras de fer budgétaire auquel se livre actuellement Washington.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 reculent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le risque d'un énième affrontement autour du plafond de la dette au Congrès commence à inquiéter les intervenants, qui redoutent une répétition du scénario du 'shutdown' de 2011.



A l'époque, la fermeture forcée des administrations fédérales et la perte dans la foulée de la notation 'triple A' des Etats-Unis avaient provoqué de sévères soubresauts sur les marchés financiers.



A moins d'un mois de l'échéance du 1er juin au-delà de laquelle le pays se trouverait en défaut de paiement, le président Biden a prévu de rencontrer aujourd'hui les Républicains, majoritaires à la Chambre des représentants.



Pour l'instant, aucun des deux camps n'a présenté de solution susceptible d'obtenir un soutien suffisant en vue de relever le plafond de la dette et d'éviter que le Trésor soit contraint de hiérarchiser ses paiements.



'A chaque fois, le défaut est évité de justesse par un accord de dernière minute', rappelle toutefois Philippe de Gouville, CEO et cofondateur de la fintech Ismo.



'Une fois encore, c'est ce qui se passera: personne ne prendra la responsabilité de mettre les USA en défaut', ajoute-t-il.



'Ce cirque va donc durer jusqu'en juin, date à laquelle le plafond devrait être atteint', conclut le professionnel.



Les gérants de fonds font aussi preuve de prudence à la veille de la publication des chiffres très attendus de l'inflation américaine.



Pour mémoire, le consensus des économistes table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation à +0,3% dans sa version de base ('core') en avril, contre +0,4% le mois précédent.



Si le pic d'inflation semble avoir été atteint, il est plus probable que la pression à la hausse se poursuive sur les coûts du logement et de l'augmentation des salaires, compliquant ainsi la tâche de la Fed.



En attendant, aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour.



