Wall Street : le rally de fin d'année demande à être prolongé

Wall Street devrait tenter d'inscrire de nouveaux plus hauts mercredi, l'optimisme suscité par les anticipations de baisses de taux de la Fed prolongeant le 'rally' de fin d'année sur les actions.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, ce qui n'exclut pas l'inscription de nouveaux records d'ici à la fin de la séance.



Les marchés boursiers américains, qui étaient ouverts hier pour le lendemain de Noël, ont aligné une nouvelle séance de hausse et semblent se préparer pour une neuvième semaine consécutive de progression.



Le Dow Jones a fini en hausse de 0,4% à 37.545 points mardi, tandis que le Nasdaq Composite a terminé la séance sur un gain de 0,5% à 15.075 points.



Quant au S&P 500 (+0,4%), il a inscrit sa meilleure clôture de l'année à plus de 4.774 points.



Avec un gain de plus de 24% depuis le 1er janvier, l'indice de référence des gérants américains affiche, à ce stade, l'une de ses meilleures performances annuelles depuis 2020.



Les 'Sept Magnifiques', les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle, s'arrogent l'essentiel de cette excellente performance, avec une valeur qui a plus que doublé grâce à l'engouement pour l'IA.



Le maintien de la tendance haussière est d'autant plus probable que peu d'investisseurs semblent disposés à prendre des positions marquées durant cette période de l'année marquée par de faibles volumes d'échange.



'Après une année 2023 très favorable, il n'y a pas de grand mouvement de fond à attendre pour les derniers jours de l'année', estime un trader.



'Ce n'est pas le bon moment pour se positionner en vue du début d'année 2024 au vu de la très forte illiquidité qui caractérise la trêve des confiseurs', rappelle-t-il.



L'indice CBOE VIX de la volatilité, souvent présenté comme le baromètre de la peur, est revenu sous le seuil des 13 points, un niveau peu élevé proche de ses plus bas de l'année.



Concernant 2024, le marché boursier américain conserve encore du potentiel en termes de rendement, mais ses niveaux de valorisations restent élevés, notamment en raison des craintes sur l'économie, rappellent les analystes.



'La récente intervention de la Fed est clairement positive, mais le marché a déjà beaucoup progressé en anticipation de baisse de taux', soulignent ainsi les équipes de Swiss Life Asset Managers.



Privés d'éléments directeurs les marchés obligataires américains ne cèdent en rien leurs gains de la semaine passée, au contraire, puisque le rendement des Treasuries à 10 ans perd quatre points de base pour revenir sous 3,85%.



Toujours pénalisé par l'intérêt des investisseurs pour les actifs plus risqués, le dollar baisse toujours face aux autres grandes devises, ce qui permet à l'euro de remonter aux abords de 1,1075, nouveau plus haut depuis l'été.



Côté énergie, le pétrole confirme sa récente remontée avec un baril de brut léger américain (WTI) qui soulève sa récente résistance des 75 dollars en se maintenant autour de 75,2 dollars.



Aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour en Europe comme aux Etats-Unis et il faudra attendre la publication aux Etats-Unis, demain, des inscriptions au chômage pour prendre connaissance de la seule statistique majeure de la semaine.



