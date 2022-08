Wall Street : le rally s'arrête, l'aversion au risque revient

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, interrompant son récent rebond sur des prises de bénéfices dans l'attente de précisions sur les intentions de la Réserve fédérale.



A ce stade de la matinée, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse, de l'ordre de 1% à 1,5%, dans le sillage du repli déjà observé vendredi.



Tout comme les marchés d'Asie, les places européennes ont commencé la semaine dans une certaine morosité avec des pertes qui s'étageaient de 0,4% à Londres à plus de 2,1% à Francfort.



Bon nombre d'analystes jugent que le recul des marchés n'a rien de surprenant étant donnée leur récente remontée. Depuis son creux du 16 juin dernier, le S&P 500 a repris plus de 15%, ce qui fait que l'indice commençait à avoir l'air 'suracheté' pour certains.



L'optimisme suscité, entre autres, par la dernière saison des résultats semble avoir laissé la place à un regain d'aversion au risque dû aux inquiétudes entourant le ralentissement de la croissance, le durcissement de la politique monétaire de la Fed et la flambée de l'inflation.



Le repli est aussi favorisé par la prudence de mise avant les importants rendez-vous de la semaine: l'intervention, vendredi, du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à l'occasion du symposium de Jackson Hole sera particulièrement suivie.



'Powell devrait s'efforcer de défendre les mesures mises en place par la Fed au cours de l'année écoulée et de donner quelques indications sur l'issue du comité de politique monétaire (FOMC) du mois de septembre', pronostique-t-on chez UBS.



A l'approche de la réunion des banquiers centraux, organisée dans le Wyoming, les investisseurs préfèrent délaisser les actions au profit des valeurs refuges, comme les obligations d'Etat.



Le rendement de l'emprunt de référence américain à 10 ans fléchit ainsi sous les 3%, profitant du tassement subi par les places boursières avec des investisseurs redevenus plus prudents vis-à-vis des placements risqués.



La nervosité apparaît aggravée par la montée en flèche de l'indice de volatilité VIX, aussi connu sous le nom de baromètre de la peur, qui revient bien au-dessus du seuil des 20 points.



Du côté du pétrole, les cours du baril de brut léger américain repassent eux aussi en-dessous d'un cap symbolique, celui des 90 dollars, sous le coup de la détérioration continue des perspectives économiques mondiales.



