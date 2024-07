Wall Street : le rebond avorte, les GAFAM encore à la peine

Le 18 juillet 2024 à 23:31 Partager

Passé quelques rachats à bon compte en tout début de séance après le trou d'air côté semiconducteurs la veille (-7,1% pour le SOXX), les gains initiaux (+0,3% en moyenne) se sont rapidement étiolés et les vendeurs ont repris la main.



Au final, le Dow Jones (-1,3%) a subi les plus lourdes prises de bénéfices ce jeudi (avec JP-Morgan -2,8%) .

Le Nasdaq a cédé 0,7% et le S&P 500 près de -0,8% à 5.444 (après avoir reculé de près de -1,2%, jusque vers 5.523).



Le Nasdaq -100 lâche encore -0,5% (contre -2,8% hier) dans le sillage d'Idexx Labs -5,2%, Dexcom -3,4%, Autodesk -3,2%, AMD -2,3%, Amazon -2,2%, Apple -2,1%, Alphabet -1,8%, Micron -1,7%.



Des replis pas vraiment compensés par les rebonds de Meta +3% (après -5,7% la veille), Broadcom +2,9%, Nvidia +2,6%, Intel +1,1%



La vedette du jour fut DR Horton avec +10%, et son concurrent Pulte Group suit de loin avec +2,5%, Lennar gagne +2%, mais Beazer Homes lâche -2,6%.



Le regain de tensions commerciales avec la Chine, notamment dans l'optique d'une élection de Donald Trump en novembre, a fait reculer le dollar, qui a cassé plusieurs supports hier, ce qui permet à l'euro (-0,2%) de se maintenir au contact de 1,0915 et de confirmer le franchissement d'une importante résistance moyen terme.



Il y avait des chiffres à 14H30 aux Etats Unis : l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a augmenté dans l'ensemble en juillet, selon l'enquête de la Fed locale, son indice de diffusion de l'activité générale courante ('Philly Fed') ayant augmenté de 13 points pour atteindre 13,9.



Les sous-indices des nouvelles commandes et des livraisons sont tous deux devenus positifs : le premier a augmenté de 23 points à 20,7, son plus haut niveau depuis mars 2022, et le second a bondi de 35 points à 27,8, au plus haut depuis mai 2022.



Les entreprises ont aussi signalé une augmentation de l'emploi pour la première fois depuis octobre, le sous-indice correspondant ayant augmenté de 18 points à 15,2, son plus haut niveau depuis octobre 2022.



Cependant, le Département du Travail annonce avoir enregistré 243 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 8 juillet, un chiffre en hausse de 20 000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 222 à 223 000.



Du côté de l'obligataire, les T-Bonds se dégradent de +5,5Pts vers 4,2030%, le '30 ans' fait un bond de +6,5Pts vers 4,423%.

Côté pétrole, le 'WTI' (brut léger américain) perd 0,5% vers 83$ mais reste en bonne position pour aligner une sixième semaine consécutive de gains.



L'once d'or (-0,81% vers 2.450) confirme néanmoins le débordement réussi du précédent record des 2.450$/Oz.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.