Wall Street : le rebond ne se confirme pas, loin de là

La Bourse de New York ne parvient pas à prolonger son rebond des deux séances précédentes ce jeudi, dans un environnement au contraire marqué par une volatilité accrue en dépit de l'approche de Noël.En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,3% à 32.940,5 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 2,6% à 10.427,9 points.Les marchés ont connu une nouvelle poussée de fièvre avec la révision à la hausse des chiffres de la croissance américaine au troisième trimestre, une statistique qui renforce le scénario de nouvelles hausses de taux.Selon la troisième estimation fournie par le Département du Commerce, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 3,2% en rythme annualisé sur le trimestre écoulé, alors qu'il avait annoncé en croissance de 2,9% en deuxième estimation et de 2,6% en toute première lecture.L'inquiétude liée à la poursuite du durcissement monétaire orchestré depuis de longs mois par la Fed l'emporte sur l'espoir d'observer un atterrissage en douceur de l'économie, ce qui pèse sur le sentiment de marché.Avec le retour de l'aversion pour le risque, les rendements des emprunts du Trésor américain battent en retraite, le rendement à 10 ans reculant à 3,65% après avoir flirté avec les 3,70% hier.Le dollar, quant à lui, se raffermit autour de 1,06 face à l'euro.Autre facteur baissier, la tendance est plombée par le repli des cours du pétrole, le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) revenant en direction de 78 dollars après son spectaculaire redressement des derniers jours.Conséquence, le secteur de l'énergie recule de 1,8% et les compagnies pétrolières Chevron et ExxonMobil cèdent respectivement 1,5% et 2%.L'ensemble des 11 indices sectoriels du S&P 500 perdent du terrain mercredi, en premier lieu les valeurs technologiques (-3,2%), avec des lourdes pertes pour des titres comme Tesla (-5,8%), AMD (-6,4%) ou Nvidia (-6,5%).Avec tous ces soubresauts, la journée est bien plus irrégulière que les derniers jours et l'indice VIX du CBOE mesurant la volatilité du S&P 500, souvent baptisé 'indice de la peur', bondit de presque 7% non loin de 21,5 points.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.