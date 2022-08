Wall Street : le redressement s'annonce difficile

Les marchés d'actions américains devraient repartir de l'avant mardi matin, un retour au calme favorisé par l'apaisement des tensions sur le marché obligataire et par le recul du dollar face à l'euro.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Wall Street vient d'aligner deux séances consécutives de forte baisse suite au discours tenu vendredi dernier par Jerome Powell, le président de la Fed, qui a écarté toute perspective de baisses de taux l'an prochain.



Après le récent 'rally' haussier, qui avait permis au S&P 500 de reprendre 17% en deux mois, et le violent trou d'air qui a suivi l'intervention du patron de la Réserve fédérale, les marchés pourraient toutefois manquer de direction dans les prochains jours.



Dans l'immédiat, le reflux des rendements obligataires et du dollar est de nature à soutenir les actions américaines en réduisant l'attrait des 'Treasuries' et en favorisant les entreprises les plus tournées vers l'export.



Sur le marché des taux, le rendement à dix ans revient vers 3,09% après avoir dépassé le seuil des 3,10% hier suite aux commentaires de Jerome Powell, qui montrent que le resserrement monétaire est loin d'être terminé.



Du côté des changes, le dollar faiblit face à l'euro, qui repasse au-dessus de la parité dans l'anticipation d'un durcissement de la politique de la BCE, peut-être dès la réunion prévue la semaine prochaine.



Au chapitre économique, les investisseurs attendent de connaître l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, pour lequel le consensus vise 98 en août contre 95,7 le mois dernier.



La consommation des ménages américains a plutôt bien tenu jusqu'ici, grâce à la fois à l'épargne constituée durant la pandémie et à l'action de Washington pour atténuer la baisse du pouvoir d'achat.



Avec la perspective de nouvelles hausses de taux, les investisseurs vont être particulièrement attentifs aux indicateurs économiques, à la recherche de signes montrant que l'économie américaine continue de bien résister au resserrement monétaire amorcé par la Fed.



