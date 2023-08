Wall Street : le repli s'accentue, la dette préoccupe

Les marchés d'actions américains cèdent du terrain mercredi après la dégradation de la note de la dette américaine par Fitch, qui s'inquiète de l''érosion de la gouvernance' du pays.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,7% à 35.396,3 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 1,8% à 14.020,8 points, aggravant ainsi leurs pertes après un repli contenu à l'ouverture.



La dégradation de Fitch - la première sur la dette américaine depuis 2011 - est venue accroître les inquiétudes des investisseurs concernant le poids de la dette dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale.



De par leur expérience, les intervenants savent que des tensions sur les marchés financiers sont susceptibles de provoquer des risques baissiers sur les perspectives économiques.



Sur le marché obligataire américain, les dégagements se poursuivent pour la sixième séance d'affilée, ce qui entretient la remontée des rendements.



Celui des bons du Trésor à dix ans prend encore quatre points de base pour flirter dorénavant avec le seuil de 4,10%, son plus haut niveau depuis l'automne dernier.



L'indice de volatilité VIX du CBOE, surnommé 'indice de la peur', grimpe de 15% à près de 16 points, atteignant un nouveau plafond depuis le début du mois de juin.



Neuf des 11 indices S&P sectoriels s'inscrivent dans le rouge, avec de lourds replis pour les compartiments les plus sensibles à l'activité

économique, comme les matières premières (-1,2%) ou la consommation (-1,4%).



Le dollar se renforce de 0,7% face à l'euro qui recule symétriquement vers 1,0930.



Le marché pétrolier, qui était orienté à la hausse depuis plus d'un mois, repart à la baisse suite à l'annonce d'un net recul hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs, Starbucks grimpe de 3% dans le sillage de résultats de deuxième trimestre ayant notamment fait apparaître des marges bénéficiaires 'impressionnantes' selon les analystes de BofA.



AMD perd plus de 5% après avoir fait état de performances trimestrielles notamment marquées par la faiblesse de son activité de processeurs pour serveurs et de perspectives jugées prudentes pour le trimestre clos fin septembre.



Electronic Arts cède près de 7% après un trimestre jugé correct, mais sans surprise, les analystes rappelant que ce sont surtout les jeux à paraître prochainement de l'éditeur qui constituent le dossier le plus intéressant.



