Wall Street : le repli se poursuit au lendemain de la Fed

Wall Street poursuit son repli jeudi, toujours affectée par la perspective de voir la remontée des taux conduite par la Réserve fédérale se prolonger pendant encore plusieurs mois.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones limite son repli à 0,3% à 32.055,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche encore plus de 1,1% à 10.409,4 points.



Les deux indices avaient déjà chuté de 1,5% à 3,4% mercredi après l'annonce par la Fed d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, mais surtout du message 'faucon' relayé par son président Jerome Powell.



L'indice à forte pondération technologique abandonne ainsi 4,6% en deux séances de Bourse.



Les investisseurs semblent avoir été pris de court par le ton assez offensif adopté par Jerome Powell lors de sa conférence de presse.



Alors qu'ils espéraient un éventuel adoucissement de son discours, le patron de la banque centrale a estimé qu'il était prématuré de faire une pause dans le cycle de durcissement monétaire au vu 'du chemin restant à parcourir' jusqu'à l'objectif d'une inflation à 2%.



Parallèlement, les nombreux indicateurs publiés dans la matinée semblent révéler une économie américaine encore résistante, ce qui complique encore un peu plus le casse-tête auquel est confrontée la Fed.



Après une hausse de 0,2% en août (chiffre révisé d'une stagnation annoncée initialement), les commandes à l'industrie américaine se sont ainsi accrues de 0,3% en septembre.



Quant aux inscriptions hebdomadaires au chômage, meilleures que prévu, elles sont venues conforter la vision d'un marché du travail qui reste sous tension.



'Si l'économie reste résistante au resserrement des conditions financières, que peut faire la Fed?', s'interroge Joseph V. Amato, le directeur des investissements chez Neuberger Berman.



'Continuer à pousser jusqu'à ce que l'économie craque?', demande-t-il.



Le stratège explique que la nécessité d'en arriver à une récession pour vaincre une inflation tenace impliquerait une chute de 15% des bénéfices des sociétés du S&P 500, ce qui fait planer évidemment un potentiel baissier supplémentaire sur les marchés d'actions selon lui.



Côté valeurs, Qualcomm lâche plus de 7% après avoir dévoilé des prévisions jugées décevantes, pénalisées par les mesures prises par ses clients afin de réduire le niveau élevé de leurs stocks.



eBay progresse de 1,2% après avoir publié dans la soirée des résultats trimestriels meilleurs que prévu.



