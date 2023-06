Wall Street : le scénario d'une pause de la Fed entériné

Aujourd'hui à 17:08 Partager

La Bourse de New York a pris le chemin de la hausse mardi matin, rassurée par une statistique d'inflation qui éloigne le risque d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 34.200,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 13.488,2 points.



Après une hausse de 4,9% en avril, l'indice des prix à la consommation américain n'a augmenté que de 4% en mai par rapport au même mois de 2022, soit son taux annuel le plus bas depuis mars 2021.



La publication de cet indicateur un peu meilleur que prévu (le consensus attendait 4,1%) a rassuré les investisseurs quant à la menace constituée par l'inflation et sur le risque d'une nouvelle remontée des taux d'intérêt.



Dans l'immédiat, le ralentissement de l'inflation semble surtout avoir entériné la prochaine décision de la Fed, qui devrait opter demain pour un 'statu quo' à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment désormais à plus de 94% la probabilité d'un maintien de ses taux directeurs, contre 79% hier.



'S'il est probable que la Fed ne touchera pas à ses taux demain, elle ne va pas pour autant abaisser le loyer de l'argent en 2023', prévient toutefois Commerzbank.



Cet indicateur entraîne toutefois un regain d'appétit pour le risque, bien illustré par le repli des valeurs refuges comme l'or qui recule de 0,1% à 1968,5 points.



L'indice de volatilité VIX du CBOE, surnomme 'indice de la peur' de Wall Street, recule de près de 3% à 14,6 points.



Le dollar a creusé ses pertes face à l'euro, qui remonte autour de 1,08, tandis que le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise à 3,77%.



Sur le front des valeurs, Oracle progresse de 2% après la publication de résultats de quatrième trimestre 2022-23 solides, avec des attentes battues à la fois en termes de revenus et de bénéfices.



Netflix s'adjuge plus de 2% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de BofA, qui salue les mesures prises par le géant du streaming vidéo afin de mettre fin au partage de comptes.



A l'inverse, Apple cède 0,6% dans le sillage d'une dégradation de recommandation des analystes d'UBS.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.