Wall Street : le scénario de la fin de trimestre est optimal

Le 27 mars 2024 à 23:05 Partager

Wall Street a pris sa revanche ce mercredi, et de belle manière: les acheteurs ont repris la main après une fin de séance 'ratée' la veille où les indices US avaient reperdu entre -0,5 et -0,6% au cours de la dernière heure.

Un accroc dans le momentum haussier dont les causes n'ont pas vraiment été élucidées, faute de 'market movers' notables (chiffres où annonces de banquiers centraux mardi).



Les 3 principaux indices sont de nouveau en mesure de battre des records absolus ce jeudi pour clôturer en beauté un 1er trimestre intégralement placé sous le signe d'une hausse funiculaire à l'exception de la première semaine de l'année.

La suite se résume à série de 10 semaines de hausse sur 12 (les 2 'manquantes' se soldant par une consolidation à l'horizontal, jamais les gains de la semaine précédente n'étant compromis).

Wall Street nous a offert un cycle de 22 semaines de progression, avec des gains de +25 à +28% sur 5 mois, dont un gain de +12% depuis le 5 janvier dernier.



L'indice Dow Jones a pour un fois surperformé la 'tech' et le S&P' avec un bond de 1,22% à 39.760Pts, et il ne lui a manqué que 0,05% pour dépasser son record de clôture du 21 mars (39.781) et l'objectif de 40.000Pt est tout à fait envisageable pour ce jeudi à 21H, dernière séance du trimestre (moyennant un modeste gain de +0,6%).

Le Nasdaq a tutoyé à 2Pts près (0,015%) son dernier sommet en gagnant 0,5% à 16.399.

Le S&P 500 s'est offert un 21ème record de clôture à l'issue d'une progression de 0,86%, à 5.248,5Pts : le zénith absolu étant de 5.261 (il fut inscrit il y a une semaine), le battre jeudi soir -à la veille d'un weekend de 3 jours à Wall Street- semble là encore s'apparenter à une simple formalité.

Cela ferait un 22ème record annuel pour couronner la 22ème semaine de hausse, le scénario frôlerait la perfection... si les valorisations n'étaient pas aussi tendues: 'l'essentiel de la performance des marchés d'actions depuis le début de l'année, et même au cours des 18 derniers mois, tient à l'expansion des multiples de valorisation', soulignent les équipes de JPMorgan.



Le S&P500 a été propulsé ce 27 mars vers de nouveaux sommets par Marvell +5,9%, Intel +4,2%, On Semi-conductors +3,7%, NXP +2,7%, Apple +2,1%, Tesla +1,2%, AMD +1%.

L'indice large a également été soutenu par de beaux gains sur les banques régionales dans un contexte de légère détente des taux longs US (Boston Property +5,1%, Zions Bancorp +4,8%, Regions Financial +4%, Keycorp +3,9%, Bank of America +2%.

A noter le pullback de -2,5% sur Nvidia qui préserve cependant les 900$.



Les investisseurs semblent désormais attendre de nouveaux signes de bonne santé de l'économie américaine et une confirmation du reflux de l'inflation pour poursuivre le mouvement haussier à l'oeuvre depuis le milieu de l'automne.



Dans cette optique, les marchés porteront leur attention vendredi sur la statistique des revenus et dépenses des ménages américains, qui s'accompagnera de la composante 'PCE' des prix, la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed.

En attendant, l'actualité 'macro' se résumait aux données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA): les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 448,2 millions de barils lors de la semaine du 18 mars signalant une hausse de 3,2 millions de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.



Dans le détail, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 1,2 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 1,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 88,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,2 millions de barils/jour.



Sur le front obligataire, la séance s'avère favorable pour les T-Bonds avec -5Pts à 4,180%, il en était de même pour le pétrole puisque le baril de 'WTI' grappille +0,1% à 81,7$, ainsi que le 'Brent' (86,1$ à Londres).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.