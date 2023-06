Wall Street : le scepticisme demeure au lendemain de la Fed

Aujourd'hui à 15:18 Partager

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin dans un marché encore plus sceptique que la veille concernant les dernières annonces de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais cèdent de 0,3% à 0,7%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Comme prévu, la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés hier, mais la banque centrale américaine s'est surtout attachée à refroidir tout espoir d'un prochain assouplissement monétaire.



La teneur de son communiqué, comme les propos de son président Jerome Powell lors de sa conférence de presse, ont renforcé les anticipations de nouvelles hausses de taux avant la fin de l'année.



'La lutte de la Fed contre l'inflation risque de ne jamais paraitre comme totalement terminée', s'inquiète ainsi Patrice Gautry, chef économiste chez Union Bancaire Privée.



Plusieurs indicateurs publiés jeudi avant l'ouverture paraissent conforter la Fed dans son intention de continuer à resserrer sa politique monétaire.



D'après ces chiffres, les ventes de détail ont poursuivi leur progression en mai, l'indice Empire State de la Fed de New York a rebondi, les prix à l'importation refluent et les inscriptions au chômage restent stables, ce qui confirme l'exceptionnelle résistance de l'économie américaine.



Si ces statistiques n'ont eu que peu d'effet sur les 'futures' sur indices, elles ont provoqué une nette tension au niveau des rendements obligataires, avec une remontée du 10 ans en direction de 3,81%.



Les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) - qui a procédé à un nouveau tour de vis sur ses taux et évoqué de prochains resserrements - pèse sur le dollar, qui cède près de 0,3% à 1,0865 contre l'euro.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.