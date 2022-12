Wall Street : le temps se fait plus menaçant

La Bourse de New York est attendue en baisse vendredi dans les premiers échanges suite à la publication d'indicateurs jugés peu rassurants concernant l'état de santé de l'économie américaine.Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent autour de 0,1%, annonçant un début de séance sur un léger repli.Les contrats à terme sur les marchés d'actions américains évoluaient dans le vert en tout début de matinée, mais se sont retournés à la baisse une heure avant l'ouverture, en réaction à plusieurs statistiques de mauvaise augure pour la croissance.Les investisseurs semblent avoir notamment peu apprécié l'annonce d'une progression de seulement 0,1% des dépenses de consommation des ménages en novembre par rapport au mois précédent.Ces données suggèrent en effet une réticence des consommateurs à dépenser, ce qui pourrait peser sur l'activité économique en cette fin d'année, sachant que la consommation représente près des deux-tiers du PIB des Etats-Unis.Ces chiffres sont surtout venus masquer la confirmation du ralentissement de l'inflation Outre-Atlantique, puisque l'indice des prix PCE dévoilé ce matin a augmenté de 5,5% sur un an en novembre, contre 6% au mois d'octobre.Autre statistique publiée avant l'ouverture, le Département du Commerce a fait état d'un recul de 2,1% des commandes de biens durables en novembre, après un gain de 0,7% en octobre.Wall Street attend encore deux autres autres indicateurs, l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan et les ventes de logements neufs, dans le courant de la matinée.Dans l'ensemble, les statistiques économiques parues cette semaine semblent commencer à dessiner le scénario tant redouté par les investisseurs, à savoir celui d'une retombée en récession sous le coup du durcissement monétaire actuellement opéré par la Fed.Sur l'ensemble de la semaine, le Dow accuse pour l'instant un repli limité de 0,3%, le S&P 500 perd 0,8% et le Nasdaq recule de 2,1%.A noter que et les places boursières new-yorkaises resteront ouvertes toute la journée en cette veille du réveillon de Noël, mais qu'elles seront fermées lundi, ce qui promet des volumes d'échanges peu étoffés dans les heures qui viennent.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.