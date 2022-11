Wall Street : le vert domine malgré l'avertissement d'Apple

La Bourse de New York devrait retrouver quelques couleurs lundi matin, la volonté d'opérer un rebond après le repli de la semaine écoulée semblant plus que compenser l'avertissement lancé par Apple.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent tous autour de 0,2%, signalant une ouverture en légère progression.



L'avertissement lancé hier soir par Apple sur ses capacités de production pour l'iPhone 14, justifié par les mesures de confinement drastiques qui touchent la Chine, augure mal de la fin d'année à Wall Street.



La marque à la pomme a prévu que ces difficultés pèseraient sur ses livraisons et prolongeraient les délais d'expédition aux clients en dépit de la demande toujours solide dont bénéficie l'appareil.



Les déclarations d'Apple, qui reste la première capitalisation boursière de Wall Street, ne semblait pas trop affecter le sentiment général des investisseurs, puisque le titre perdait 1% environ dans les transactions avant-Bourse.



Les marchés américains devraient profiter d'un redressement technique après avoir nettement baissé la semaine passée, le Nasdaq Composite ayant enregistré son pire repli hebdomadaire depuis le mois de janvier (-5,7%).



Les investisseurs pourraient toutefois se montrer réticents à prendre des positions trop marquées avant de connaître les résultats des élections de mi-mandat, qui se tiendront cette semaine.



Les sondages récents suggèrent que des Démocrates, minés par l'envolée de l'inflation dans le pays, pourraient perdre leur majorité à la Chambre des représentants.



Les investisseurs savent qu'un exécutif divisé réduirait les chances d'un coup de pouce budgétaire significatif au cas où l'économie américaine devait connaître un coup d'arrêt.



La perte d'une seule, voire des deux chambres du Congrès, serait par ailleurs suffisante pour faire renaître les querelles entre les deux partis concernant le relèvement du plafond de la dette.



L'un dans l'autre, il semble peu probable que les élections de mi-mandat aient un impact significatif sur les marchés d'actions américains.



'Les investisseurs ont évidemment tendance à préférer un équilibre des pouvoirs au sein du gouvernement, de sorte qu'un Congrès divisé pourrait être légèrement plus positif', estime ainsi Kristina Hooper, stratégiste chez Invesco.



