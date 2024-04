Wall Street : le vert l'emporte tout juste à la clôture

Un sursaut en toute fin de séance a permis aux indices actions américains de finir globalement dans le vert, un mardi dominé principalement par des prises de bénéfices sur fond d'interrogations au sujet de la politique de la Fed.



Si le Dow Jones a une nouvelle fois fini juste sous son cours de clôture de la veille à 38.884, le S&P500 a grappillé plus de 0,1% à 5210 et le Nasdaq Composite a pris plus de 0,3% à 16.307 en clôture, après avoir fluctué en terrain négatif durant plusieurs heures.



Plusieurs hauts dignitaires de la Réserve fédérale ont récemment exprimé leurs doutes quant à la pertinence d'un assouplissement monétaire, notamment face à la vigueur du marché de l'emploi et à la persistance de l'inflation aux Etats-Unis.



'Il est difficile de ne pas y voir une action concertée pour durcir un peu les conditions financières et envoyer un message aux marchés', estimait ainsi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



En ce sens, la publication ce mercredi des chiffres mensuels de l'inflation pourraient faire pencher un peu plus la balance en faveur d'une pause sur les taux. A titre indicatif, Jefferies anticipe une remontée du taux annuel d'inflation à 3,5% pour mars.



Dans l'actualité des valeurs, Cisco s'est distingué avec un gain de 3,7% en réaction à des commentaires positifs de Deutsche Bank, qui a décidé de faire du titre de l'équipementier de réseaux une 'idée d'achat', jugeant sa valorisation bon marché.



A l'inverse, American Express a perdu 1,9%, le même broker disant désormais voir un potentiel d'appréciation limité pour le titre de l'émetteur de cartes de crédit, sur lequel il a dégradé son conseil de 'acheter' à 'conserver'.



