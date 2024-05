Wall Street : lecture positive de l'indice PCE privilégiée

Le 31 mai 2024 à 15:03 Partager

La Bourse de New York devrait entamer la séance sur de légers gains, au vu des futures sur le S&P500 (+0,3%) et le Nasdaq-100 (+0,2%), après la parution d'un indice des prix 'PCE' reflétant une stabilisation de l'inflation américaine.



L'indice de prix PCE -surveillé de près par la Fed- fait ressortir pour le mois d'avril un taux d'inflation annuelle stable par rapport à mars, à 2,7% en données brutes et à 2,8% en sous-jacent (hors énergie et alimentation), des chiffres conformes aux attentes de Jefferies.



Les opérateurs semblent à ce stade estimer que l'absence de remontée de l'inflation peut plaider contre des hausses de taux par la Fed, une hypothèse qui était revenue sur le devant de la scène après les propos de certains responsables de la politique monétaire.



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en avril par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3%.



Sur le front des valeurs, Dell Technologies a fait part jeudi soir d'un BPA ajusté en baisse de 3% pour son premier trimestre comptable, malgré des revenus en croissance de 6%, grâce à un bond de 42% de ses revenus de serveurs et réseaux.



A l'occasion de sa publication trimestrielle qu'elle juge solide, la chaine de vêtements Gap a fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice en cours, visant par exemple une croissance de son profit opérationnel 'dans le milieu de la plage des 40%'.



Enfin , la chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale a publié un BPA en progression de 29% au titre de son troisième trimestre comptable, une hausse reflétant en partie une charge non récurrente un an auparavant.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.