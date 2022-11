Wall Street : léger essoufflement du rally d'automne

Le 'rally' amorcé au début de l'automne, qui a propulsé les indices new-yorkais la semaine passée, s'est quelque peu essoufflé ce lundi : le Dow Jones a cédé 0,6% à 33537 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,1% à 11196 points.



Wall Street a tenté en début de séance de poursuivre son mouvement haussier des jours passés sur fond d'optimisme concernant le déconfinement progressif en Chine et le récent ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



Les économistes de Goldman Sachs s'attendent d'ailleurs à ce que l'inflation décélère de manière 'significative' en 2023, prévoyant ainsi une inflation hors éléments volatils à +2,9% en rythme annuel à la fin 2023, contre +5,1% actuellement.



Les investisseurs ont néanmoins préféré quelques prises de bénéfices à la suite du 'rally' de la semaine passée (+4,2% pour le Dow Jones), d'autant plus que les nombreuses données attendues cette semaine pouvaient les inciter à la prudence.



Les prochains jours s'annoncent en effet chargés en termes d'indicateurs macro, avec par exemple les prix à la production et à l'importation, la production industrielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board.



La semaine sera aussi marquée par les publications trimestrielles de plusieurs grands noms de la distribution alimentaire (Walmart, Target) ou de la rénovation résidentielle (Home Depot, Lowe's) ainsi que du fournisseur d'équipements de réseaux Cisco.



Pour l'heure, Tyson Foods a reculé de 3,8% après la publication par le spécialiste de la viande d'un BPA ajusté en baisse de 29% au titre de son dernier trimestre 2021-22, et malgré des propos optimistes pour son programme de productivité.



Amazon a cédé 2,3% après l'annonce par le géant du commerce en ligne que ses offres promotionnelles de 'Black Friday' s'étaleraient cette année sur 48 heures, avec des premières offres disponibles dès Thanksgiving.



Hasbro a décroché de 9,9% alors que Bank of America a dégradé sa recommandation sur le titre du groupe de jeux et de jouets de 'achat' à 'sous-performance', avec un objectif de cours réduit de 73 à 42 dollars.



