Wall Street : léger repli pour finir une année éprouvante

Wall Street a terminé sur une note légèrement négative la dernière séance d'une année 2022 éprouvante pour les marchés d'actions américains, le S&P 500 -principale référence des gérants- ayant ainsi signé sa plus mauvaise performance annuelle depuis 2008.Sur la séance de vendredi, le Dow Jones a cédé plus de 0,2% à 33147 points, tout comme le S&P500 à 3839 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,1% à 10466 points. Sur l'année, ils présentent des bilans de respectivement -8,8%, -19,4% et -33,1%.L'envolée de l'inflation, le durcissement monétaire de la Fed et la dégradation de la conjoncture économique ont lourdement pesé sur les indices actions américains cette année, en dépit de la bonne résistance de la consommation aux Etats-Unis.La tendance a été particulièrement affectée par le repli des grandes valeurs technologiques, jusqu'ici bénéficiaires des taux d'intérêt proches de zéro qui permettaient aux investisseurs de générer de solides rendements dans le secteur.Le secteur technologique a ainsi été l'un des principaux contributeurs au repli général, de même que ceux des télécommunications et de la consommation non-essentielle, alors que le secteur de l'énergie a, au contraire, su tirer son épingle du jeu.Wall Street a également perdu du terrain en raison de la vigueur du dollar, qui est venue renchérir les prix des biens et services commercialisés par les entreprises américaines les plus tournées vers l'exportation.Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains sont repartis à la hausse avant le Nouvel An, le rendement des bons du Trésor à dix ans ayant ainsi gagné quatre points de base vendredi à 3,87%, soit plus qu'un doublement sur 2022.Le contexte toujours incertain risque encore de pénaliser la tendance des actions en 2023, et les investisseurs attendent de connaitre des éléments concrets permettant d'y voir plus clair, notamment sur la possibilité d'une récession.Chez Raymond James, on souligne que le S&P 500 a déjà intégré en grande partie le scénario d'une récession en chutant de 25% en 11 mois. Aussi, le gestionnaire d'actifs prévoit pour l'indice un potentiel haussier de l'ordre de 14% d'ici la fin 2023.