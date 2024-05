Wall Street : les 3 sorcières ont tenu toutes les promesses

La séance des '3 sorcières' a tenu toutes ses promesses à Wall Street avec des indices US qui ont fini le mois de mai au zénith, sur des scores fleuves (de +5,6% à +9,5% par rapport au 19 avril dernier), après avoir enchainé les records absolus. Et cerise sur le gâteau, le Dow Jones a terminé à plus de 40.000 (+0,3% à 40.003) grâce à un coup de reins providentiel de +25 points, à la toute dernière minute.



Le Nasdaq Composite se hissait vers 16.700 dès l'ouverture (+0,2%), mais a perdu son tonus dès la mi-journée pour finir en repli de -0,1% à 16.686 : belle consolation tout de même avec un gain mensuel proche de +10% (c'était le cas à 16.725 vers 16h30), qui s'avère le plus spectaculaire depuis mai...2000. Les valeurs les plus actives du jour furent Netflix +1,7%, Tesla +1,5%, Alphabet +1,1%, Nvidia -2%, Western Digital -2,7%, Illumina -3%.



Mais mention spéciale pour le S&P500 (+0,1%) qui a accroché les 5.300 (à 5.303) et a aligné 11 séances de hausse sur 12 en mai... et quatre sur cinq cette semaine. Sur le mois écoulé, le 'S&P' aura engrangé 6,8%, là aussi, le meilleur millésime 'mai' depuis 24 ans.



Et 'last but not least', le VIX associé au S&P500 a basculé sous le seuil des 12 (contraction de -3,6% à 11,95). Appétit démesuré pour le risque ou complaisance excessive, les niveaux du VIX actuels apparaissent complètement déconnectés des conditions de taux et des signaux précurseurs d'un ralentissement économique aux Etats-Unis.



Concernant l'obligataire, le rendement du '10 ans' a grimpé de +5 points de base à 4,425% après être tombé jeudi à 4,32%, un plus bas depuis plus d'un mois, le score hebdomadaire restant tout de même sympathique avec -7,5 points de base depuis le 10 mai.



Côté 'stats' US, l'indice des indicateurs avancés a reculé plus fortement que prévu, de -0,6% à 101,8 d'après le Conference Board, qui y voyait le signe d'un ralentissement de l'économie avec la dégradation du moral des consommateurs, la faiblesse des prises de commandes des entreprises et le repli des permis de construire, mais aussi par la correction des marchés boursiers en avril.



A noter que la semaine prochaine sera marquée par les résultats trimestriels de Nvidia. Les analystes s'attendent à des performances meilleures que prévu de la part du fabricant de processeurs et à un relèvement de ses objectifs annuels, comme le groupe californien en a l'habitude.



En dehors des marchés de taux et d'actions, l'événement le plus marquant de ce vendredi, c'était le 'breakout' confirmé de l'argent au-delà des 29,3$ (+3,5% à 30,70$, record décennal) et le retour de l'once d'or au-delà des 2.400$ (à 2.410$), malgré la dégradation des taux et le raffermissement du dollar vers 1,0850/E.



