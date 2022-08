Wall Street : les actions délaissées, le dollar pèse

Wall Street a ouvert en forte baisse lundi matin, pénalisée par l'appréciation du dollar qui pèse sur les cours des matières premières et par ricochet sur les valeurs liées à l'énergie.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède près de 1,5% à 33.215,5 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de plus de 2,1% à 12.432,9 points.



Pour bon nombre d'analystes, le recul des marchés n'a rien de surprenant étant donnée la rapidité de leur récente remontée.



Depuis son creux du 16 juin dernier, le S&P 500 avait repris, à la clôture de vendredi dernier, plus de 15%, ce qui faisait dire à certains que l'indice commençait à avoir l'air 'suracheté'.



Le repli est aussi favorisé par une tendance à la prudence en attendant l'intervention, vendredi, du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, à l'occasion du symposium de Jackson Hole.



Au-delà du climat d'aversion au risque lié à la multiplication des sources d'inquiétudes, qui vont du ralentissement de la croissance à la flambée de l'inflation, les marchés d'actions américains souffrent aujourd'hui de la vigueur du dollar.



Le dollar continue de bénéficier de des anticipations d'un resserrement monétaire aux Etats-Unis, qui favorisent la hausse du billet vert du fait de l'amélioration mécanique de sa rémunération.



Cette appréciation pèse cependant sur les cours pétroliers, dont le repli se répercute sur les poids-lourds du secteur, comme Chevron (-1,5%) ou ExxonMobil (-1,6%).



Tous les secteurs sont dans le rouge avec un recul particulièrement net pour les valeurs liées à la consommation discrétionnaire (-2,5%) et aux télécommunications (-2,3%).



Les secteurs des services collectifs (-0,4%), de la consommation non-contrainte (-0,6%) et de la santé (-0,7%) font de la résistance grâce à leur statut jugé 'défensif' dans l'optique d'une éventuelle récession.



Signe de la nervosité sur les marchés d'actions, l'indice mesurant la volatilité implicite de l'indice S&P 500 bondit de 12,5% à 23,2.



Le regain d'aversion au risque ne se traduit même pas par une baisse des rendements des emprunts d'Etat, puisque le taux des Treasuries à 10 ans renoue avec la barre des 3%.



Les craintes sur la santé de l'économie, l'envolée de l'inflation et le durcissement monétaire des banques centrales avaient déjà pesé sur les places asiatiques, puis sur les marchés européens lundi.



Les équipes du gestionnaire d'actifs américain Raymond James estiment toutefois que la situation technique s'est grandement améliorée avec le récent reflux des indices.



La société de gestion note en particulier que 90% des actions américaines évoluent désormais au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours et que le retracement de Fibonacci est revenu au-delà des 50%, deux signaux qui indiquent selon elle que les marchés boursiers sont sur le point de retrouver leurs points hauts, et non pas de toucher de nouveaux plus bas.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.