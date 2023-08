Wall Street : les créations d'emplois portent la tendance

Aujourd'hui à 15:16 Partager

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, la faiblesse des créations d'emplois aux Etats-Unis plaidant pour un ralentissement des hausses de taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance favorable.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine n'a créé que 187.000 emplois non agricoles en juillet, alors que les économistes en attendaient en moyenne 200.000.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées à la baisse, de 306.000 à 281.000 pour mai et de 209.000 à 185.000 pour juin.



Ces chiffres laissent supposer un tassement de l'activité économique, susceptible de justifier à son tour une modération des hausses de taux de la Réserve fédérale au cours des mois qui viennent.



Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries repartent à la baisse après ces statistiques moins bonnes que prévu qui vont dans le sens d'un relâchement des taux.



Après avoir flirté avec le seuil de 4,20% hier soir, le rendement des emprunts du Trésor américain à dix ans fléchit un peu sous les 4,18% ce matin.



D'un point de vue technique, le rapport mensuel sur l'emploi ne change pourtant pas grand-chose aux anticipations des investisseurs, qui voient toujours à 82% la Réserve fédérale maintenir ses taux le mois prochain.



Du coté des valeurs américaines, Apple, la première capitalisation mondiale, devrait franchir à la baisse le seuil des 3.000 milliards de valorisation boursière après des ventes d'iPhone jugées décevantes sur le trimestre écoulé.



Autre poids lourd des hautes technologies, Amazon est lui attendu en hausse de 8% à l'ouverture après avoir largement dépassé les attentes du marché avec ses résultats de deuxième trimestre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.