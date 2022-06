Wall Street : les gains de la veille pourraient être effacés

La Bourse de New York devrait repartir à la baisse jeudi matin dans un marché beaucoup moins inspirée quant aux dernières décisions de politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 1,7% et 2,4%, ce qui sous-entend que les marchés américains pourraient effacer l'intégralité de leurs gains de la veille.



La banque centrale américaine a franchi hier un pas supplémentaire dans son cycle de durcissement monétaire en procédant à sa première hausse de taux de 75 points de base depuis 1994.



Les marchés d'actions ont néanmoins semblé rassurés par les propos de Jerome Powell, son président, qui a a laissé entendre que l'intensité de ces tours de vis pourrait ralentir à mesure que s'améliorent les indicateurs sur l'inflation.



Wall Street a voulu y voir la possibilité d'une modération du rythme des hausses de taux de la Fed et salué ces annonces en clôturant la séance de mercredi en nette hausse.



Mais la Fed a parallèlement revu à la baisse ses prévisions de croissance, ne visant plus qu'une hausse de l'activité de 1,7% en 2022 et 2023, contre +2,8% et +2,2% auparavant, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'optimisme des marchés est si vite retombé.



Ces prévisions laissent penser que la Fed s'attend à ce que ses mesures de resserrement se fasse au prix d'une décélération de la croissance, voire peut-être d'une entrée en récession.



'En amorçant ce virage significatif, la Fed veut ramener l'inflation sous contrôle, même si cela doit se traduire par un ralentissement de l'économie', préviennent les économistes de Commerzbank.



A ce titre, plusieurs indicateurs publiés avant l'ouverture paraissent conforter le scénario d'une perte de vitesse de la première économie mondiale.



Le nombre des mises en chantier a lourdement chuté (-14,4%) au mois de mai, une dégradation qui témoigne d'un ralentissement du marché de la construction résidentielle.



Parallèlement, l'activité industrielle dans la région de Philadelphie s'est contractée ce mois-ci, comme l'illustre l'indice 'Philly Fed' ressorti à -3,3 en juin.



