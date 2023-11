Wall Street : les gains se font plus modérés

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi après ses gains prononcés de la semaine passée, liés aux éclaircissements obtenus sur le calendrier de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir une progression modérée après l'envolée de la semaine passée.



Porté par l'approche plus patiente de la Fed, le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds américains, avait progressé de 5,9% la semaine dernière, soit sa meilleure performance depuis le début de l'année.



Les investisseurs ont en outre été rassurés par des résultats d'entreprise meilleurs que prévu et des chiffres de l'emploi montrant que la croissance n'était ni trop lente, ni trop rapide.



Depuis le début de l'année, la hausse du S&P 500 atteint désormais près de 13,5%.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin aux Etats-Unis, les actions pourraient conserver un soutien lié aux publications meilleures que prévu.



Quelques retardataires tels que Disney et Uber ont prévu de présenter leurs comptes trimestriels cette semaine.



Selon des données publiées par FactSet, 82% des sociétés du S&P 500 ayant jusqu'ici publié leurs comptes trimestriels ont fait mieux que prévu, contre une moyenne de 74% à dix ans ans.



Du côté des indicateurs, les rares publications prévues cette semaine concerneront la balance commerciale, les stocks de grossistes et les inscriptions hebdomadaires au chômage



Dans l'immédiat, le redressement des cours du pétrole, même minime, pourrait suffire à favoriser une reprise des valeurs liées à l'énergie.



