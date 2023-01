Wall Street : les indices US ont du mal à décoller

Wall Street amorce un timide rebond ce mercredi après avoir signé des scores particulièrement médiocres la veille, pour sa première séance de l'année 2023.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 33.224,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 10.440,8 points.



Les marchés d'actions américains ont du mal à décoller après la publication d'un indicateur d'activité dans le secteur manufacturier qui ne motive pas les acheteurs.



Après quasiment deux ans et demi de croissance ininterrompue, l'industrie américaine s'est contractée pour le deuxième mois consécutif en décembre, selon une enquête de l'ISM.



Son indice qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier est ainsi ressorti à 48,4 le mois dernier, contre 49 en novembre, sous la barre des 50 points indiquant une contraction du secteur.



Il s'agit d'un plus bas depuis 2020, soit la date des confinements qui avaient suivi l'apparition de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis.



Mais un ralentissement de l'activité économique est également la promesse d'une politique monétaire moins restrictive, une perspective de nature à rassurer les investisseurs.



Au niveau sectoriel, le redressement des indices new-yorkais est surtout emmené par les valeurs liées à l'immobilier (+2,1%), à la finance (+1,6%) et aux matières premières (+1,2%).



Sur le Dow, Salesforce progresse de 2,8% suite à l'annonce d'un plan de restructuration devant se traduire par la suppression de 10% de ses effectifs, l'éditeur de logiciels d'entreprise en mode 'cloud' ayant trop embauché suite à la pandémie.



Apple rebondit de 1,9%, ce qui lui permet de repasser au-dessus de la barre symbolique des 2.000 milliards de capitalisation boursière qu'il avait enfoncée la veille.



Pfizer lâche 1,7% après avoir été dégradé à 'neutre' par les analystes de BofA, qui disent s'inquiéter de la trajectoire de croissance à moyen terme du groupe pharmaceutique américain.



