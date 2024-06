Wall Street : les indices devraient retomber avec l'Europe

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, le regain d'inquiétudes entourant la crise politique en Europe étant appelé à peser sur les premières transactions.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,7%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Jusqu'ici insensibles aux secousses européennes, les marchés d'actions américains devraient être rattrapés par l'incertitude politique qui agite le Vieux Continent et qui a pris un nouveau tournant aujourd'hui.



Les places financières européennes ont brusquement accentué leur repli vendredi, le CAC 40 cédant actuellement 2,3% à Paris. A Francfort, le DAX perd 1,2%, tandis que l'Euro STOXX 50 lâche plus de 1,6%.



Les marchés redoutent que le flou entourant l'issue des prochaines élections législatives, avec à la clé une possible arrivée au pouvoir du RN ou du nouveau Front Populaire accompagnée d'un possible dérapage budgétaire, conduisent les investisseurs à se tenir à l'écart des actifs français.



'L'instabilité politique qui agite la France est un revers pour le consensus pro-européen', s'inquiètent les stratèges de Barclays.



'Nous recommandation d'opter pour la prudence dans la mesure où l'incertitude pourrait durer', préviennent-ils.



Mais, au-delà de l'Hexagone, la crise actuelle risque à tout moment de se dégrader en raison des difficultés budgétaires rencontrées par d'autres pays de la zone euro, Italie en tête.



Le rendement des OAT françaises à 10 ans se détend à 3,10%, mais l'écart avec le taux de référence allemand atteint désormais 75 points de base, ce qui illustre la défiance des investisseurs pour la dette française.



'C'est vrai que les spreads sur les taux ont eu tendance à s'accroître, mais les risques d'un problème de type systémique apparaissent pour le moment limités', commente Andrew Kenningham, économiste chez Capital Economics.



Comme à l'accoutumée dans ce cas de figure, les valeurs financières de Wall Street, les plus exposées au risque d'un éventuel effet contagion, devraient particulièrement souffrir.



Les craintes entourant la situation politique en Europe devraient reléguer au second plan des données économiques américaines qui tendent à s'améliorer.



Au plan des indicateurs, les prix à l'importation ont reculé de 0,4% en mai par rapport au mois précédent, confirmant le mouvement de désinflation observée dans les statistiques publiées cette semaine.



