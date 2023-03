Wall Street : les indices entre attentisme et appréhension

Les valeurs américaines se montrent hésitantes mercredi, les investisseurs apparaissant toujours déconcertés par les propos peu rassurants tenus la veille par le président de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 32.746,7 points, tandis que le Nasdaq Composite rebondit modestement de 0,2% à 11.554,4 points.



Les investisseurs accusent toujours le coup de la confirmation du fait que la Fed commence à envisager d'accélérer ses tours de vis monétaires afin de mieux maîtriser l'inflation.



Le président de l'institution a fait savoir hier que, sous réserve que la conjoncture continuait à s'améliorer, la banque centrale pourrait intensifier ses hausses de taux pour les porter à des niveaux plus hauts que prévu.



'Cela marque un 'pivot' dans la politique monétaire de la banque centrale, mais pas dans le sens de celui qu'espéraient les marchés', commente un trader.



Une nouvelle audition du patron de la Fed, cette fois devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, a donné lieu aux même réactions ce matin.



Les déclarations du président de la Fed ont d'abord soutenu le dollar et pesé sur les matières premières, sur lesquelles les investisseurs ont majoritairement débouclé leurs positions au cours des dernières 24 heures.



Le baril de brut léger américain (WTI) poursuit son repli ce matin en cédant 1,5% à 76,4 dollars malgré l'annonce d'un léger recul des stocks de pétrole brut la semaine dernière.



Le dollar se stabilise après avoir nettement progressé la veille, porté par la perspective de voir la banque centrale encore durcir sa politique monétaire.



Du côté des taux, les rendements des obligations se détendent un peu après les vifs soubresauts connus en début de semaine, avec des Treasuries à dix ans qui cèdent autour de cinq points à environ 3,92%.



Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux indicateurs économiques du jour, et notamment aux chiffres ayant trait au marché du travail.



A en croire ADP, le secteur privé a ainsi créé 242.000 emplois en février, un chiffre supérieur aux attentes dû au dynamisme des secteurs des loisirs et de l'hospitalité, de la finance et de l'industrie manufacturière.



La reconnaissance d'un mieux en matière d'emploi est évidemment interprété comme allant dans le sens d'un durcissement monétaire, un scénario que Jerome Powell a lui-même évoqué lors de son intervention devant le Congrès.



