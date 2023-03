Wall Street : les indices freinent avant la Fed

La Bourse de New York a ouvert en très léger repli mercredi, les investisseurs préférant marquer une pause après la hausse des deux derniers jours en attendant l'issue de la dernière réunion de la Fed.



A la mi-journée, le Dow Jones recule d'à peine 0,1% à 32.506,8 points tandis que le Nasdaq Composite cède autour de 0,1% à 11.847,5 points.



Les marchés semblent vouloir reprendre leur souffle après avoir cumulé des gains de l'ordre de 2% sur les deux premières séances de la semaine, soulagés par l'absence de mauvaises nouvelles du côté des banques.



Le communiqué de politique monétaire de la Fed tombera en début d'après-midi, suivi 30 minutes plus tard de la conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell, dont les commentaires sont très attendus.



Les traders voient une probabilité de 86% pour que la Fed relève ses taux de 25 points de base, selon le baromètre FedWatch de CME Group, tandis que probabilité d'un statu quo est, elle, tombée à 14% contre 45% il y a encore une semaine.



Comme les places boursières, les marchés obligataires font preuve d'une certaine sérénité, avec un léger reflux du rendement des Treasuries à dix ans en direction de 3,58%, ce qui ne soutient pas le dollar, qui recule lui vers 1,0790 face à l'euro.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain se reprend un peu (+1% à 70,3 dollars) suite à l'annonce d'une légère hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs, Nike recule de 2% après des résultats trimestriels jugés en demi-teinte, les marges bénéficiaires de l'équipementier sportif n'ayant pas atteint les espérances du marché.



Nvidia grimpe de nouveau (+3,5%) dans la foulée de la conférence pour les développeurs organisée par le fabricant de processeurs graphiques, très bien accueillie par le marché.



