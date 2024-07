Wall Street : les indices rebasculent dans le rouge

Après un début de séance favorable, la Bourse de New York a rebasculé dans le rouge lundi matin, dans un marché qui paraît nerveux avant une nouvelle salve de résultats et un rendez-vous avec la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 40.508,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 17.331,5 points.



Après un première partie d'année spectaculaire, les marchés d'actions américains commencent à montrer quelques signes de fébrilité depuis un peu plus de deux semaines.



Depuis son record du 10 juillet, l'indice Nasdaq Composite a corrigé de presque 7% sous l'effet d'une rotation sectorielle qui s'effectue au détriment des 'Sept Magnifiques', qui ont accusé un repli moyen de plus de 12% sur la période.



Les investisseurs espèrent pouvoir se rassurer avec les résultats de Microsoft, qui publiera ses comptes demain soir, suivi par Meta mercredi puis Amazon et Apple jeudi soir.



Au total, ce sont 171 sociétés du S&P 500, et 30 de l'indice Dow Jones dont Boeing, Intel et ExxonMobil, qui publieront leurs résultats trimestriels lors de la semaine à venir.



Ce matin, McDonald's progresse de 4% après avoir publié de 2,97 dollars au titre de son deuxième trimestre en baisse de 6% sur un an, pour des revenus stables à 6,49 milliards de dollars (+1% hors effets de changes).



Outre une rafale de résultats, la semaine sera marquée par la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui démarrera mardi.



Alors que l'économie américaine ralentit mais reste solide, le communiqué de la Fed, qui doit être publié mercredi, sera surveillé de près par les investisseurs.



Du côté des indicateurs, la statistique la plus importante de la semaine sera le rapport d'emploi pour le mois de juillet, qui paraîtra vendredi avant l'ouverture.



En attendant, la remontée du dollar vers 1,0810 euro ne fait pas l'affaire des exportatrices alors que le contexte géopolitique se tend au Proche Orient suite à des tirs de missiles sur le Golan.



La vigueur du billet vert ne fait pas non plus les affaires du pétrole, avec un baril de brut texan qui se tasse de 1,5% à 76 dollars.



