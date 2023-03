Wall Street : les interrogations sur la Fed demeurent

Wall Street semble disposée à amorcer un timide rebond mercredi matin, alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur le calendrier du resserrement monétaire orchestré par la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% en moyenne, laissant entrevoir un début de séance légèrement positif.



Au cours de son audition hier par la Commission bancaire du Sénat, Jerome Powell, le président de la Fed, a confirmé que les marchés devaient s'attendre à des hausses de taux plus élevées, mais également plus tardives.



Si les propos de Powell n'ont pas constitué de véritable surprise, ils ont définitivement enterré les espoirs des investisseurs qui tablaient encore sur une 'pause' dans le cycle de hausses de taux de la banque centrale.



'Ses propos laissent penser qu'après le relèvement de 25 points de base qui avait été décidé à l'issue de sa dernière réunion, la Fed pourrait se diriger vers des hausses de taux plus conséquentes', avertit Mark Haefele, stratège chez UBS.



Les acteurs de marché s'attendent désormais à ce que l'institution continue à relever ses taux d'intérêt jusqu'au mois de septembre pour les porter à plus de 5,6%.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans - véritable référence du coût de l'emprunt Outre-Atlantique - se stabilise malgré tout autour de 3,94%, loin des pics atteints la semaine passée au-delà de 4%.



Dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs suivront de près la nouvelle audition du patron de la Fed, cette fois devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.



'Powell et le rapport sur l'emploi de vendredi pourraient bien refroidir l'optimisme des marchés quant au fait que le plus gros des hausses de taux est passé', préviennent les équipes de BofA.



Au chapitre économique, les données relatives à l'emploi continuent de surprendre par leur vigueur, ce qui fait redouter un risque de surchauffe de l'activité susceptible de conduire à des anticipations de hausses de taux encore plus élevées.



A en croire ADP, le secteur privé a ainsi créé 242.000 emplois en février, un chiffre supérieur aux attentes dû au dynamisme des secteurs des loisirs et de l'hospitalité, de la finance et de l'industrie manufacturière.



Du côté du commerce, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé moins que prévu en janvier, la fermeté du dollar n'ayant pas empêche une vive progression des exportations.



Selon les chiffres dévoilés mercredi par le Département du Commerce, le déficit commercial s'est établi à 68,3 milliards de dollars, contre 67,2 milliards de dollars au mois de décembre.



