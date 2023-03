Wall Street : les investisseurs espèrent un geste de la Fed

Après son lourd repli de la semaine passée, Wall Street devrait tenter de se stabiliser lundi matin, soutenue notamment par les anticipations d'un geste de la Fed dans un contexte d'inquiétudes sur la stabilité du système financier américain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq cèdent entre 0,5% et 0,7%, annonçant un début de séance toujours prudent.



Plombés par les déboires de la Silicon Valley Bank, les trois principaux indices new-yorkais avaient cédé près de 4,5% la semaine passée, avec un S&P 500 revenu à son plus bas niveau depuis début janvier.



Afin d'éviter une crise financière systémique après la faillite de la banque californienne, les autorités américaines ont annoncé ce week-end la mise en oeuvre de mesures d'urgence destinées à protéger le système bancaire.



Le Département du Trésor, la Fed et l'autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires (FDIC) ont assuré que tous les dépôts des clients de SVB seraient garantis et qu'ils pourraient être retirés dès aujourd'hui.



'En adoptant des mesures fermes, les autorités américaines auront sans doute évité une crise financière systémique', souligne Björn Jesch, le directeur des investissements chez DWS.



'Néanmoins, la vigilance semble de mise sur les marchés pour le moment', prévient-il.



Autre élément de nature à rassurer les investisseurs, les analystes jugent de plus en plus probable que la Réserve fédérale américaine renoncera à relever ses taux la semaine prochaine afin de



Selon le baromètre FedWatch du CME, les traders évaluent désormais à plus de 50% la probabilité d'un statu quo monétaire à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale 21 et 22 mars.



Cette probabilité était estimée à tout simplement 0% vendredi.



Conséquence, les rendements des bons du Trésor américain poursuivent leur reflux amorcé depuis deux semaines, un repli alimenté par la perspective d'une approche plus bienveillante de la part de de la Fed.



Le rendement des Treasuries à dix ans, qui reflète les attentes des investisseurs sur les taux d'intérêt, cède encore du terrain pour revenir autour de 3,45%, un plus bas depuis début février.



Avec la probabilité d'une pause dans la hausse des taux par la Réserve fédérale, de plus en plus d'investisseurs devraient oser investir davantage dans les actions.



La baisse des rendements obligataires rend par ailleurs plus attrayantes les actions, en particulier celles des entreprises versant les plus gros dividendes.



Sur le marché des devises, le dollar s'inscrit en baisse face à tout un panier de devises de référence, conséquence de l'anticipation d'un geste de la Fed.



L'euro gagne 0,5% à plus de 1,0690 dollar.



Les cours pétroliers reculent en raison des inquiétudes que fait peser le dossier SVB sur le financement de l'économie et le ralentissement de la croissance mondiale.



Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède actuellement 5% à 72,8 dollars.



