Wall Street : les marchés voient le côté positif de l'emploi

La Bourse de New York devrait évoluer en hausse vendredi en début de séance, les investisseurs semblant plutôt décidés à jouer sur le côté positif des chiffres de l'emploi parus dans la matinée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent entre 0,8% et 1%, annonçant une ouverture dans le vert.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a créé 223.000 emplois non agricoles au mois de décembre, un nombre supérieur aux attentes du marché, qui visait autour de 200.000 postes.



Il s'agit du neuvième rapport sur l'emploi consécutif à ressortir au-dessus des attentes.



Parallèlement, le taux de chômage s'est encore tassé de 0,1 point pour s'établir à 3,5%, ce qui confirme la solidité du marché de l'emploi aux Etats-Unis.



Face aux tensions qui règnent sur le marché du travail, la Réserve fédérale ne semble pas avoir d'autre choix que de poursuivre la remontée de ses taux directeurs.



'C'est une bonne chose pour les salariés dans la mesure où cette situation soutient la revalorisation des salaires, mais c'est aussi un élément susceptible d'entretenir l'inflation élevée que la Fed tente de combattre à coups de hausse de taux record', rappelle Srijan Katyal, chez ADSS.



Malgré ce contexte, les investisseurs semblent aussi vouloir porter leur attention sur les bonnes nouvelles, en premier lieu l'annonce d'une progression contenue des hausses de salaires.



Le salaire horaire moyen a en effet ralenti le mois dernier en ne progressant que de 0,3%, là où le marché l'attendait encore en hausse de 0,4%.



Les acteurs de marché retiennent aussi que les bonnes surprises économiques renforcent le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, l'hypothèse préférée des marchés boursiers pour cette nouvelle année.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie de plus de quatre points de base à 3,68% après la parution du rapport sur l'emploi.



Du côté des changes, le dollar recule de 0,1% face à l'euro, permettant à la monnaie unique de rebondir après avoir atteint des plus bas d'un mois.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.