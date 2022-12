Wall Street : les pétrolières et les résultats en soutien

Wall Street prolonge mercredi son rebond amorcé la veille, sous l'effet conjugué de solides résultats d'entreprise et de la bonne tenue des valeurs pétrolières sur fond de rebond des cours de brut.En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1,6% à 33.379,9 points tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 1,5% à 10.710,5 points.Les marchés d'actions américains ont connu jusqu'ici une fin d'année relativement terne, avec un indice S&P 500 qui accuse un repli de près de 5% depuis le début du mois de décembre.Mais les investisseurs voient le pétrole rebondir depuis une dizaine de jours, ce que certains observateurs commencent à interpréter comme un signal évoquant un optimisme grandissant sur l'économie et un retour de l'appétit pour le risque.Les cours pétroliers ont confirmé leur redressement suite à l'annonce, dans le courant de la matinée, d'un recul hebdomadaire des stocks de brut.Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de brut s'élevaient ont reculé de 5,9 millions de barils la semaine dernière.Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (WTI) grimpe de 2% à près de 77,8 dollars suite à ces chiffres.Dans le sillage des prix pétroliers, les valeurs de l'énergie progressent de 1,8% et signent une nouvelle fois la meilleure performance sectorielle du S&P 500.Sur le Dow, Chevron s'adjuge près de 1,5% tandis que le titre ExxonMobil gagne de son côté 1,7%.Parmi les entreprises ayant publié leurs résultats, Nike se distingue tout particulièrement avec des gains qui dépassent 13%, soit la meilleure performance du Dow, suite à des chiffres bien meilleurs que prévu.FedEx voit également son titre bondir de 4,5% après avoir dépassé les prévisions du consensus sur le trimestre écoulé et manifesté son intention d'accentuer ses réductions de coûts.Les statistiques en demi-teinte dévoilées au fil de la matinée n'ont eu qu'un impact limité sur la tendance.L'annonce d'une baisse de 7,7% des ventes dans l'immobilier ancien au mois de novembre, leur dixième repli d'affilée, est venue confirmer la faiblesse du marché immobilier américain.A l'inverse, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board a fortement rebondi, à 108,3 ce mois-ci contre 101,4 en novembre, soit nettement plus que le consensus qui visait 101.Lynn Franco, la directrice des indicateurs économiques au Conference Board, attribue ce rebond au reflux des anticipations d'inflation des ménages, revenues selon elle à des plus bas depuis septembre 2021 du fait de la récente baisse des prix de l'essence.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.