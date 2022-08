Wall Street : les pétrolières tirent le marché à la baisse

Wall Street a ouvert en baisse lundi sous l'effet de quelques prises de bénéfice suite à son net redressement des quatre dernières semaines, affectée notamment par la retombée des cours du pétrole alors que l'incertitude plane sur la santé de l'économie chinoise.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,1% à 33.727,9 points, tandis que le Nasdaq se replie de 0,3% à 13.013,8 points.



Ce sont pour l'essentiel les valeurs pétrolières qui tirent le marché à la baisse dans le sillage des cours du brut, retombés sous les 93 dollars le baril pour le Brent et sous les 87 dollars pour le brut léger américain.



L'or noir pique du nez après l'annonce d'indicateurs économiques décevants en Chine, qui laissent entrevoir une potentielle dégradation de la demande mondiale d'hydrocarbures.



Au sein du Dow, Chevron perd 2,8% tandis que le titre ExxonMobil, désormais coté sur le S&P 500, lâche près de 3%.



Dans leur sillage, l'indice S&P de l'énergie décroche de 3%, la plus forte baisse des 11 grands indices sectoriels.



Les marchés d'actions américains se sont largement redressés au cours des deux derniers mois, à tel point que l'indice S&P 500 affiche désormais une hausse de 17% depuis son point bas du 16 juin.



Ce redressement commence à inciter certains stratèges à la prudence, d'autant plus que le problème de l'inflation est loin d'être résolu et que la Fed se prépare à de nouvelles hausses de taux.



Les technologiques, qui étaient parmi les valeurs à avoir le plus monté avec ce rebond, marquent le pas lundi, affichant un repli de plus de 0,3% aux côtés du secteur des matières premières, qui lâche 0,8%.



Du côté des valeurs, Walmart (+0,5%) et Target (-0,2%) évoluent en ordre dispersé avant la parution de leurs comptes trimestriels, cette semaine, tandis que Cisco cède 1,1% avant sa publication de résultats.



Pfizer cède 1% après avoir fait savoir qu'Albert Bourla, son PDG, avait été diagnostiqué positif au Covid-19.



Snap s'adjuge plus de 3% après avoir annoncé lundi que la version payante de son application Snapchat+ avait franchi le cap du million d'abonnés payants moins de six semaines après son lancement. Le titre accuse encore une baisse de 75% depuis le début de l'année.



