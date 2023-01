Wall Street : les premiers résultats déçoivent

Wall Street devrait ouvrir en léger recul vendredi, les résultats décevants de JPMorgan, Bank of America et Wells Fargo ayant refroidi l'enthousiasme récemment manifesté par les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais perdent entre 0,8% et 1,2%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le secteur financier devrait particulièrement peser sur la tendance sous le coup des résultats sans éclat publiés par les grandes banques américaines.



JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo ont donné ce matin le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt sur fond de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Cet environnement ne semble pas vraiment les avoir servies.



Première banque des Etats-Unis, JPMorgan Chase a fait état d'un bénéfice net en hausse de 6% à 11 milliards de dollars pénalisé par des provisions pour pertes sur crédit de 2,3 milliards sur la période.



La firme new-yorkaise explique ces provisions par une détérioration modeste de ses perspectives macroéconomiques, avec désormais une légère récession en scénario central.



Bank of America a engrangé de son côté un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, freiné lui aussi par d'importantes provisions pour pertes sur crédit.



Wells Fargo a dévoilé pour sa part des résultats trimestriels pénalisés par une lourde charge liée à des aspects réglementaires et juridiques.



Enfin, Citigroup a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2022, un chiffre en recul de 21% par rapport à la même période un an plus tôt, notamment affecté par la hausse du coût de crédit.



Les marchés d'actions ont retrouvé un peu de leur élan depuis le début de l'année, à la faveur d'indicateurs ayant renforcé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance.



Afin de poursuivre ce 'rally' de la nouvelle année, les investisseurs veulent maintenant savoir si les sociétés américaines ont elles aussi de bonnes surprises en magasin.



Goldman Sachs et Morgan Stanley présenteront leurs comptes trimestriels mardi prochain, avant d'autres géants de l'économie américaine, comme Procter & Gamble et Schlumberger qui publieront leurs résultats en fin de semaine.



Au chapitre des indicateurs économiques, le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à l'importation aux Etats-Unis avaient augmenté de 0,4% le mois dernier, après une baisse de 0,7% en novembre.



Les prix à l'exportation ont, eux, chuté de 2,6% en décembre, après un repli de 0,4% le mois précédent, ce qui confirme là encore la tendance au ralentissement de l'inflation américaine.



Les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan sur la confiance du consommateur américain paraîtront en tout début de séance.



