Wall Street : les records s'enchainent

Le 09 juillet 2024

Wall Street démarre la semaine du bon pied et les records s'enchainent : le Nasdaq Composite signe son 25ème record annuel (18.417 au plus haut, puis +0,28% à 18.403 en clôture) et le S&P500, son 35ème (5.583 au plus haut, puis +0,1% à 5.572 en clôture).



Un optimisme inoxydable semble bien installé depuis une semaine, en amont de nouveaux indicateurs concernant l'inflation, puis du coup d'envoi des 'trimestriels' en fin de semaine.



Le Nasdaq a été propulsé vers de nouveaux sommets par les incontournables 'titans' du 'S&P' et les semiconducteurs : Qualcomm (+1%), Nvidia (+1,9%), Broadcom (+2,5%), AMD (+4%), puis Intel (+6,1%). A noter que le cercle très exclusif des 'capis' planétaires à 1.000Mds$ s'est élargi ce lundi avec le géant taïwanais TSMC (+1,4%).



La séance de mardi sera placée sous le signe de l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, par le Congrès : il pourrait confirmer la perspective d'une baisse des taux après l'été, au cas où l'inflation continuerait d'évoluer dans le bon sens.



Jeudi seront publiés les prix à la consommation aux Etats-Unis, à paraître avant la prochaine réunion stratégique de la Fed prévue le 31 juillet, des chiffres qui devraient justement confirmer la récente tendance au ralentissement de l'inflation.



Enfin, le coup d'envoi de la saison des résultats de deuxième trimestre sera donné jeudi par PepsiCo et Delta Airlines, suivis par JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, vendredi.



