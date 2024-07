Wall Street : les résultats d'Alphabet et de Tesla pèsent

La Bourse de New York devrait poursuivre son repli de la veille mercredi suite aux résultats décevants d'Alphabet et de Tesla, deux composantes de l'incontournable groupe des 'Sept Magnifiques'.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,4% et 1,5%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



L'annonce des résultats d'Alphabet, mardi en après-Bourse, a effarouché les investisseurs en raison de la perspective d'une hausse des dépenses d'investissement du groupe, notamment dans l'IA, au cours des mois à venir.



Le bénéfice trimestriel du géant de l'Internet, tout comme son chiffre d'affaires, ont dépassé les attentes de Wall Street, mais ses performances n'ont pas réussi à apaiser les craintes des opérateurs et le titre chutait de plus de 4% en cotations avant-Bourse.



A la déconvenue d'Alphabet s'ajoutent les performances sans éclat de Tesla, qui sont venues confirmer la tendance au ralentissement de la croissance des ventes du fabricant de véhicules électriques.



Le titre corrigeait de plus de 8% en préouverture.



Les attentes sur les résultats des grands groupes technologiques sont particulièrement élevées sachant que ce sont pour l'essentiel leurs performances boursières qui ont tiré les marchés américains cette année.



'La hausse de Wall Street semble être devenue l'otage des performances des Magnificent Seven', souligne un trader.



'Leurs valorisations tendues et un positionnement très concentré des investisseurs sur ces titres laissent penser que leur hausse pourrait être moins spectaculaire à partir de maintenant', ajoute-t-il.



Les investisseurs comptaient peut-être sur les résultats d'Alphabet et Tesla afin de les rassurer et de sortir de la consolidation qui touche la 'tech' depuis quelques semaines avec le mouvement de rotation sectorielle qui s'opère en faveur des petites valorisations et des valeurs déprimées.



Dans le sillage d'Alphabet et Tesla, les valeurs technologiques devraient encore accuser le coup, comme c'est le cas depuis dix jours maintenant.



Les rendements des bons du Trésor américain repartent en conséquence à la baisse, bénéficiant de leur statut de valeur refuge face à l'accès de faiblesse de Wall Street.



Avec le mouvement de fuite vers la qualité, le rendement des Treasuries à dix ans repasse sous la barre des 4,22%.



Les cours du pétrole sont eux orientés à la hausse en attendant la publication, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de brut, avec un contrat septembre sur le brut léger texan (West Texas Intermediate, WTI) en hausse de 1% à 77,8 dollars.



