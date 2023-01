Wall Street : les résultats ne font pas l'unanimité

Wall Street est attendue en baisse mercredi à l'ouverture, plombée par des résultats trimestriels qui ont déçu, notamment de la part de Microsoft dont les perspectives ne parviennent pas à rassurer.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,9% et 1,7%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les investisseurs ont accueilli négativement la dernière publication de Microsoft, qui a dévoilé hier soir des résultats de quatrième trimestre supérieurs aux attentes mais fait état de prévisions moins bonnes que prévu.



'Lors de la conférence téléphonique qui a suivi l'annonce des résultats, le PDG du groupe Satya Nadella a évoqué un ralentissement de la demande pour Azure depuis le mois de décembre, avec une approche de prudence adoptée par les entreprises clients à l'approche de 2023', souligne Wedbush.



Les investisseurs, qui redoutent que l'incertitude macroéconomique pénalise l'activité 'cloud' stratégique du groupe au cours des mois qui viennent, sanctionnent le titre, qui perd plus de 3% en cotations avant-Bourse.



La cote est également animée par le recul de Boeing, qui lâche 2% en préouverture suite à une perte supérieur aux attentes et un chiffre d'affaires moins bon que prévu.



D'autres publications sont néanmoins bien accueillies comme celle d'AT&T, attendu en hausse de plus de 2% ce matin.



Jusqu'ici, la saison des résultats s'est avérée plutôt décevante.



Sur les 11% des sociétés de l'indice S&P 500 qui ont publié leurs comptes, 67% d'entre elles ont dépassé les attentes, contre une moyenne de 77% ces dernières années.



Compte tenu des perspectives maussades livrées jusqu'ici par les sociétés américaines, les investisseurs redoutent que les analystes revoient encore à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour 2023.



Avec la probabilité toujours élevée d'une récession, le scénario d'un 'rally' boursier fondé sur l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie pourrait commencer à s'éloigner.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans revient en direction du cap des 3,45% après avoir enfoncé hier la zone des 3,50% considérée par certains investisseurs comme un niveau technique important.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut repartent à la hausse avant la parution, en fin de matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.