Wall Street : les semi-conducteurs pèsent en attendant Nvidia

Le 20 février 2024 à 17:40

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi matin, pénalisée par la lourdeur de Nvidia et du secteur des semi-conducteurs en général, qui occulte la vigueur des valeurs liées à la consommation.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à grignoter 0,1% à 38.654,8 points, mais le Nasdaq Composite lâche près de 1% à 15.622,8 points.



Les investisseurs semblent ne pas trop vouloir s'engager avant l'annonce, demain soir, des résultats trimestriels très attendus de Nvidia, dont les performances seront surveillées de près par le marché.



'La publication va être déterminante, sachant que les 'Sept Magnifiques' ont alimenté la progression des marchés cette année avec un gain de 10,65% depuis le 1er janvier', rappelle Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Parmi eux, c'est Nvidia qui a signé la meilleure performance de l'indice S&P 500, avec une hausse de 46,63% cette année', ajoute-t-il.



Dans ce contexte de prudence, Nvidia chute de plus de 5%, tout comme AMD ou Applied Materials, tandis que le compartiment des semi-conducteurs cède 2,2%.



Parmi les sociétés ayant publié leurs résultats en début de journée, Walmart prend 4% après avoir fait état de solides résultats trimestriels, relevé ses objectifs annuels et rehaussé le montant de son dividende.



Home Depot est à la traîne (+0,7%) après avoir fait part d'une diminution de 14% de son bénéfice au 4ème trimestre, sur la base de ventes en baisse de 2,9% à 34,8 milliards (-3,5% en données comparables).



En hausse, les valeurs agro-alimentaires profitent des commentaires encourageants effectués par plusieurs acteurs du secteur à l'occasion de la tenue à Boca Raton (Floride) de la conférence 'CAGNY' dédiée à la grande consommation.



Kraft Heinz progresse ainsi de 2%, suivi de Campbell Soup ou General Mills, ce dernier ayant profité de l'événement pour confirmer ses objectifs annuels.



Du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se replie vers 4,25% après un repli plus marqué que prévu de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui renforce le scénario de prochaines baisses de taux.



Cet indice précurseur, qui préfigure la tendance générale de la conjoncture pour les mois à venir, a diminué de 0,4% en janvier, à 102,7, après une baisse de 0,2% en décembre.



Mais le Conference Board dit ne plus prévoir de récession aux Etats-Unis cette année, tablant simplement sur une croissance proche de zéro aux deuxième et troisièmes trimestres.



Sur les marchés pétroliers, les cours du brut repartent à la baisse, les craintes d'une reprise plus lente qu'anticipé de la demande en Chine l'emportant sur les nouvelles mesures de soutien prises par Pékin.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1% à 78,40 dollars.



