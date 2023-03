Wall Street : les technologiques jouent le rôle de défensives

La Bourse de New York parvient à se remettre dans le bon sens de la marche ce jeudi, essentiellement sous l'impulsion des titres technologiques qui semblent jouer le rôle de valeurs refuge face aux vives inquiétudes apparues sur les marchés ces derniers jours.



En fin de séance, le Dow Jones avance de 1,17%, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 2,48%.



Les technologiques profitent de leur relative immunité aux craintes entourant la santé du système financier mondial, mais aussi du reflux des taux obligataires qui les rend plus attractives aux yeux des investisseurs à la recherche de rendement.



Sur le marché secondaire, les rendements des Treasuries continuent de fléchir, avec un papier à 10 ans qui revient désormais en direction de 3,48%, un niveau proche de ses plus bas de l'année.



Les valeurs vedettes des nouvelles technologies faisant partie de la cohorte 'FAANG' - soit Facebook (Meta), Apple, Amazon, Netflix et Google (Alphabet) - affichent toutes des scores confortables à la clôture des marchés.



Parmi les autres valeurs en vue, les titres Intel (+6,2%) et Qualcomm (+4,3%) sont également bien orientés à la faveur de commentaires positifs émanant des analystes de Susquehanna.



Huit des 11 grands indices sectoriels du S&P 500 évoluent en territoire positif avec en tête les télécoms, avec un gain de plus de 2,1%.



Le marché est aussi soutenu par des indicateurs économiques positifs, qui montrent que le scénario d'un 'atterrissage en douceur' - si cher aux yeux des investisseurs - continue de tenir la route.



Les prix à l'importation ont baissé de 0,1% au mois de février, dernière indication en date du processus de désinflation actuellement à l'oeuvre aux Etats-Unis.



Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont quant à elles reculé de 20.000 lors de la semaine du 6 mars, pour s'établir à 192.000 contre 212.000 la semaine précédente.



Autre indicateur bien accueilli, les permis de construire et les mises en chantier ont largement rebondi en février, reflétant une amélioration du marché de la construction résidentielle.



Sur le marché des changes, le dollar faiblit un peu, victime de la montée de l'euro qui est porté par l'annonce d'un nouveau relèvement des taux de 50 points de base de la Banque centrale européenne (BCE).



L'indice VIX de la volatilité, souvent considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, poursuit son reflux en abandonnant près de 12% à environ 24 points.



