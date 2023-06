Wall Street : les tensions avec la Chine relancées avec l'IA

Après son rebond de la veille, Wall Street devrait repartir à la baisse mercredi matin suite à la publication d'informations selon lesquelles l'administration américaine envisagerait de limiter les exportations de puces pour l'intelligence artificielle (IA) vers la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais abandonnent entre 0,1% et 0,4%, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture.



D'après le Wall Street Journal, la Maison Blanche aurait d'décidée d'imposer de nouvelles restrictions sur les exportations de semi-conducteurs dédiés à l'IA à destination de la Chine, une décision qui remet au premier plan de vieilles rengaines commerciales et leurs menaces pour l'économie mondiale.



'L'objectif est de freiner la capacité des entreprises chinoises à développer des technologies liées à l'intelligence artificielle', réagit Bas Kooijman, le directeur général de DHF Capital.



'Mais les tensions entre les Etats-Unis et la Chine pourraient à nouveau devenir un facteur de risque accru pour les secteurs des puces et des technologies, et donc pour l'ensemble du marché par voie de conséquence', s'inquiète le gérant d'actifs basé au Luxembourg.



Les valeurs technologiques devraient être les premières à pâtir de ce regain de tensions sino-américaines.



Du côté des semi-conducteurs, Nvidia, qui tire environ 20% de son chiffre d'affaires du marché chinois, est attendu en baisse de plus de 3% à l'ouverture, au même titre qu'AMD (-3% en cotations avant-Bourse).



Apple et Alphabet perdent également du terrain en préouverture.



Dans ce contexte, le marché obligataire retrouve de nouveau son statut de valeur refuge, le rendement des Treasuries à 10 ans revenant en direction de 3,73%.



L'écart de rendement entre le bon à trois mois et l'obligation à 10 ans atteint désormais 1%, amplifiant ainsi l'inversion de la courbe de taux, un phénomène généralement annonciateur d'une récession à venir.



Le repli des rendements ne pénalise pas le dollar, qui remonte de 0,3% face à l'euro.



Les cours du brut faiblissent en attendant la publication, dans le courant de la matinée à Washington, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Le baril de Brent recule 0,4% à moins de 72 dollars tandis que celui du brut léger américain (WTI) se replie de 0,5% à 67,4 dollars.



