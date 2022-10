New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé modestement dans le rouge mercredi, regagnant du terrain à la fin d'une séance bien plus négative, du fait de la remontée des taux obligataires et après le vif rebond du début de semaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,14%, le Nasdaq a lâché 0,25% et le S&P 500 0,19%, alors que les trois indices étaient en chute de plus de 1% dans la journée.

afp/rp